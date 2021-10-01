Güney Kore merkezli İnternet sağlayıcısı SK Broadband, Squid Game dizisinin ağ kullanımını artırdığı gerekçesiyle Netflix'e dava açtı. Şirket, Netflix'in ağ kullanımının artmasında büyük bir paya sahip olmasına rağmen hiçbir ücret ödemediğini söylüyor.

Yayınlandığı günden itibaren hızla popülerlik kazanan Netflix dizisi Squid Game, Güney Koreli İnternet hizmet sağlayıcısı SK Broadband’i kızdırdı. Şirket, Netflix’in yeni diziyle İnternet trafiğini artırdığını ancak ağ kullanımı için hiç ödeme yapmadığını iddia ederken Netflix ise bu ödemeyi gereksiz buluyor.

Güney Kore'nin internet hizmet sağlayıcısı SK Broadband, Squid Game isimli dizi yüzünden artan İnternet trafiğinden kaynaklı bakım çalışmalarının masrafını karşılaması için Netflix'i mahkemeye verdi. Şirket verileri, saniyede işlem gören verilerin eylülün ikinci yarısında 1,2 trilyon bite ulaştığını gösteriyor.

Netflix bir orta yol bulmaya çalışacaklarını söylüyor

2018'den bu yana ülkedeki izleyiciler için Japonya ve Hong Kong'daki sunucular üzerinden daha çok ve yüksek çözünürlüklü video içeriği sağlamak amacıyla SK Broadband'in ağını kullanan Netflix ise Güney Koreli firmanın şikayetini inceleyeceklerini ve bir orta yol bulmaya çalışacaklarını açıkladı.

SK Broadband'in açıklamasına göre veri trafiğini artıranların başında YouTube ve Netflix geliyor ancak her iki platform da ağ kullanımı ücreti ödemiyor. Amazon, Apple ve Facebook gibi diğer içerik sağlayıcılarda ise durum tam tersi. Ülkedeki bazı vekiller de İnternet trafiğini aşırı artıran ama ağ kullanımı için para ödemeyen içerik sağlayıcılarını eleştiriyor.

Netflix, durumu daha önce kendisi mahkemeye taşımıştı

Sputnik'in aktardığına göre Netflix, geçen yıl konuyu SK Broadband'e kalmadan kendisi mahkemeye taşımış, firmaya ağ kullanımı için para ödemek zorunda olup olmadığını öğrenmek istemişti. Mahkeme kayıtlarına göre Netflix 'görevi içerik üretmek ve izleyiciyi bu içeriğe erişilebilir kılmaktan' ibaret olduğu için borçlu olduğunu düşünmüyor.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi ise haziranda, SK Broadband'in belli bir meblağ karşılığında hizmet sunduğunu, dolayısıyla Netflix'in aldığı bu hizmetin karşılığını vermesinin 'makul' olduğuna hükmederken yine resmî belgeler, Netflix'in yalnızca 2020 yılına ait ağ kullanımı için firmaya 27.2 milyar won, yani 22.9 milyon dolar borçlu olduğunu gösteriyor. Netflix ise bu kararı temyize götürme niyetinde.

Güney Kore'de 16 bin istihdam yaratan Netflix'in 770 milyar won değerindeki yatırımlarıyla ülkeye ekonomik getirisi de yaklaşık 5.6 trilyon won.