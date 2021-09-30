Netflix’in yayınlandığı günden bu yana ortalığı kasıp kavuran ve Türkiye listesinde 1 numaraya yükselen dizisi Squid Game’i şıp diye izleyip bitirdiyseniz, bu listedeki film ve diziler de hoşunuza gidebilir.

Survivor’ın aşırı sert ve sarsıcı hali, Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game, Türkiye’de epey sevildi. Dizinin çıtır çerez hikayesi, son derece profesyonel şekilde çekilen “oyun” sahneleri ile birleşince ortaya seyir zevki yüksek bir yapım çıktı.

Sosyal medyada da hakkında bol bol güldüren paylaşımların yapıldığı Squid Game, La Casa de Papel ve Lucifer gibi diğer popüler Netflix dizileri artık sona erdiği için yeni dönemin zirvesinde yer alacak gibi duruyor. Diziyi sevenlerin hoşuna gidecek film ve dizileri derledik.

Squid Game benzeri dizi ve film tavsiyeleri:

Açlık Oyunları (The Hunger Games) serisi

Uyumsuz (Divergent) serisi

Labirent (The Maze Runner) serisi

Küp (The Cube) serisi

Ölüm Yarışı (Death Race)

Ölüm Oyunu (Battle Royale)

Çember (Circle)

Ölümcül Labirent (Escape Room)

Yaşamak İçin Öldür (The Condemned)

Turnuva (The Tournament)

BONUS dizi tavsiyesi

Listeye -henüz izlemeyenler için- bir klasik ile başlayalım: Açlık Oyunları serisi (The Hunger Games):

Toplam 4 film (2012 - 2015)

Tür: Aksiyon, macera, bilim kurgu

IMDb: 7,2 (ilk film)

Rotten Tomatoes: %84

Oyuncular:Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

Biraz fazla çocuksu ve basit hikayeye sahip ama 'telefonla uğraşırken ara ara bakmalık' Uyumsuz (Divergent) serisi:

Toplam 3 film (2014 - 2016)

Tür: Aksiyon, macera, gizem

IMDb: 6,6 (ilk film)

Rotten Tomatoes: %41

Oyuncular: Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet

Açık Oyunları ve Uyumsuz'a kıyasla daha fazla aksiyon ve gerilim isteyenler için Labirent (The Maze Runner) serisi:

Toplam 3 film (2014 - 2018)

Tür: Aksiyon, macera, gizem

IMDb: 6,8 (ilk film)

Rotten Tomatoes: %65

Oyuncular: Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Will Poulter

Listedeki en ciddili film, bir bilim kurgu klasiği ve izlemeyenin çok şey kaçırdığı Küp (Cube) serisi:

Toplam 3 film (1997 - 2004)

Tür: Dram, gizem, bilim kurgu

IMDb: 7,2 (ilk film)

Rotten Tomatoes: %64

Oyuncular: Nicole de Boer, Maurice Dean Wint, David Hewlett

Saf aksiyon, adrenalin ve ölüm-kalım mücadelesi Ölüm Yarışı (Death Race), ancak sadece ilk filmini izlemeniz yeterli:

Şimdilerde bir oyun türü olarak adını duyduğumuz ama 2000 yılında filme konu olan Ölüm Oyunu (Battle Royale):

İdama mahkum 50 kişinin aralarından yaşamayı hak eden 1 kişiyi seçme hikayesi: Çember (Circle)

6 yabancının bir zekaları ile bir labirentten kurtulmasına tanık oluyor: Ölümcül Labirent (Escape Room)

Suçluların uçsuz bucaksız bir ormanda hayatta kalma hikayesi: Yaşamak için Öldür (The Condemned):

2007

Tür: Aksiyon, suç, gerilim

IMDb: 6,0

Rotten Tomatoes: -

Oyuncular: Steve Austin, Vinnie Jones, Nathan Jones

Zevkine düşkün bir grup zengin, 30 suikastiçi arasında bir yarışma başlatır, hayatta kalan 10 milyon dolara ulaşacaktır: Turnuva (The Tournament)

2007

Tür: Aksiyon, suç

IMDb: 6,1

Rotten Tomatoes: -

Oyuncular: Ving Rhames, Robert Carlyle, Kelly Hu

BONUS: Squid Game'in doğrudan esinlendiği bir başka Netflix dizisi Alice in Borderland

Siz de tavsiyelerinizi ve Squid Game dizisi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.