Survivor’ın aşırı sert ve sarsıcı hali, Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game, Türkiye’de epey sevildi. Dizinin çıtır çerez hikayesi, son derece profesyonel şekilde çekilen “oyun” sahneleri ile birleşince ortaya seyir zevki yüksek bir yapım çıktı.
Sosyal medyada da hakkında bol bol güldüren paylaşımların yapıldığı Squid Game, La Casa de Papel ve Lucifer gibi diğer popüler Netflix dizileri artık sona erdiği için yeni dönemin zirvesinde yer alacak gibi duruyor. Diziyi sevenlerin hoşuna gidecek film ve dizileri derledik.
Squid Game benzeri dizi ve film tavsiyeleri:
- Açlık Oyunları (The Hunger Games) serisi
- Uyumsuz (Divergent) serisi
- Labirent (The Maze Runner) serisi
- Küp (The Cube) serisi
- Ölüm Yarışı (Death Race)
- Ölüm Oyunu (Battle Royale)
- Çember (Circle)
- Ölümcül Labirent (Escape Room)
- Yaşamak İçin Öldür (The Condemned)
- Turnuva (The Tournament)
- BONUS dizi tavsiyesi
Listeye -henüz izlemeyenler için- bir klasik ile başlayalım: Açlık Oyunları serisi (The Hunger Games):
- Toplam 4 film (2012 - 2015)
- Tür: Aksiyon, macera, bilim kurgu
- IMDb: 7,2 (ilk film)
- Rotten Tomatoes: %84
- Oyuncular:Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth
Biraz fazla çocuksu ve basit hikayeye sahip ama 'telefonla uğraşırken ara ara bakmalık' Uyumsuz (Divergent) serisi:
- Toplam 3 film (2014 - 2016)
- Tür: Aksiyon, macera, gizem
- IMDb: 6,6 (ilk film)
- Rotten Tomatoes: %41
- Oyuncular: Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet
Açık Oyunları ve Uyumsuz'a kıyasla daha fazla aksiyon ve gerilim isteyenler için Labirent (The Maze Runner) serisi:
- Toplam 3 film (2014 - 2018)
- Tür: Aksiyon, macera, gizem
- IMDb: 6,8 (ilk film)
- Rotten Tomatoes: %65
- Oyuncular: Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Will Poulter
Listedeki en ciddili film, bir bilim kurgu klasiği ve izlemeyenin çok şey kaçırdığı Küp (Cube) serisi:
- Toplam 3 film (1997 - 2004)
- Tür: Dram, gizem, bilim kurgu
- IMDb: 7,2 (ilk film)
- Rotten Tomatoes: %64
- Oyuncular: Nicole de Boer, Maurice Dean Wint, David Hewlett
Saf aksiyon, adrenalin ve ölüm-kalım mücadelesi Ölüm Yarışı (Death Race), ancak sadece ilk filmini izlemeniz yeterli:
- 2008
- Tür: Aksiyon
- IMDb: 6,3
- Rotten Tomatoes: %64
- Oyuncular: Jason Statham, Joan Allen, Tyrese Gibson
Şimdilerde bir oyun türü olarak adını duyduğumuz ama 2000 yılında filme konu olan Ölüm Oyunu (Battle Royale):
- 2000
- Tür: Aksiyon, macera, dram
- IMDb: 7,6
- Rotten Tomatoes: %88
- Oyuncular: Tatsuya Fujiwara, Aki Maeda, Tarô Yamamoto
İdama mahkum 50 kişinin aralarından yaşamayı hak eden 1 kişiyi seçme hikayesi: Çember (Circle)
- 2015
- Tür: Dram, korku, gizem
- IMDb: 6,0
- Rotten Tomatoes: %50
- Oyuncular: Allegra Masters, Aimee McKay, Ashley Key
6 yabancının bir zekaları ile bir labirentten kurtulmasına tanık oluyor: Ölümcül Labirent (Escape Room)
- 2019
- Tür: Dram, korku, gizem
- IMDb: 6,4
- Rotten Tomatoes: %51
- Oyuncular: Taylor Russell, Logan Miller, Jay Ellis
Suçluların uçsuz bucaksız bir ormanda hayatta kalma hikayesi: Yaşamak için Öldür (The Condemned):
- 2007
- Tür: Aksiyon, suç, gerilim
- IMDb: 6,0
- Rotten Tomatoes: -
- Oyuncular: Steve Austin, Vinnie Jones, Nathan Jones
Zevkine düşkün bir grup zengin, 30 suikastiçi arasında bir yarışma başlatır, hayatta kalan 10 milyon dolara ulaşacaktır: Turnuva (The Tournament)
- 2007
- Tür: Aksiyon, suç
- IMDb: 6,1
- Rotten Tomatoes: -
- Oyuncular: Ving Rhames, Robert Carlyle, Kelly Hu
BONUS: Squid Game'in doğrudan esinlendiği bir başka Netflix dizisi Alice in Borderland
- 2020, bir sezon
- Tür: Aksiyon, fantastik, gizem
- IMDb: 7,7
- Rotten Tomatoes: %83
- Oyuncular: Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijirô Murakami
Siz de tavsiyelerinizi ve Squid Game dizisi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.