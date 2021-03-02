Güneydoğu Anadolu Risk Haritasında Neden Masmavi?

Sağlık Bakanlığı dün akşam Türkiye'nin koronavirüs risk haritasını paylaştı ve söz konusu harita, beraberinde pek çok soruyu da getirdi. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ve Prof. Dr. Necmi İlhan, ülkenin doğusunda neden düşük risk seviyesinin hakim olduğu, Adıyaman'ın nasıl çok yüksek risk seviyesine sahip olduğu ve Uşak'ın düşük risk seviyesinde kalmayı nasıl başardığı sorularına yanıt verdi.

Kademeli normalleşme sürecinde dikkate alınacak kararların açıklanmasının ardından bundan sonraki süreçte dikkat edilmesi gerekenler hakkında konuşan Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde neden düşük risk seviyesinin hakim olduğu ve bu illerin hemen yanında bulunan Adıyaman’ın nasıl yüksek risk seviyesinde olduğu gibi sorulara yanıt verdi.

Açıklamalarına bu bölgelerde test yapılmadığı, bu nedenle risk seviyesinin düşük olduğu yönündeki iddialar ile başlayan Prof. Dr. Ertuğrul, “Test yapmaya gitmemek gibi bir durum bu bölgelerde söz konusu değil. Çünkü bir oran hesaplıyoruz burada yani yüz binde kaç olduğunu. Kaç test yaparsanız yapın o görülen durumun yüz bin kişideki orantısı ile böyle bir karar alınıyor” şeklinde konuştu.

Güneydoğu illerinde risk seviyesi neden düşük?

“Şu anda orada kış aylarının hakimiyeti var. İnsanlar isteseler de o sosyal ortamın içerisinde bulunamıyorlar. İnsan hareketliliğinin azaldığını da düşünürseniz aslında bunun olması normal gibi” diyen Prof. Dr. Ertuğrul, açıklamalarına şu şekilde devam ediyor:

“Yüksek riskli bölgelere baktığımız zaman aslında orada dar alanda çok fazla insanın bir arada yaşamak zorunda olduğu ve insan hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerin kırmızıya doğru geçtiğini daha net görüyoruz. Burada ilginç olanı Konya gibi. O bölge niye kırmızı bunu ben de bilimsel olarak açıklayamam. Veya Burdur gibi. Şu anda çok da bilimsel veri oluşturabilecek bir ver yok aslında elimizde.”

Düşük risk seviyesindeki illere komşu olan Adıyaman neden çok yüksek risk seviyesinde

Düşük risk seviyesine sahip illerin hemen yakınında bulunmasına ve benzer iklim şartlarına sahip olmasına rağmen Adıyaman’ın yüksek risk seviyesine sahip olmasıyla ilgili de konuşan Prof. Dr. Ertuğrul, “En belirsiz konu o aslında. Ne yapacağımız konusunda bilmiyoruz” ifadelerini kullandı ve açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Benim önerimi soruyorsanız o kırmızı bölgelerde aslında ciddi karantina önlemlerinin de alınması gerekiyor. İller arasındaki geçişin mutlaka sınırlandırılması hatta eğer il içerisindeyse olguların yoğun olarak görüldüğü ilçe, belde, köy gibi yerlerde de ciddi karantina önlemlerinin alınması gerekiyor. Giriş çıkışların kısıtlanması sınırlanması gerekiyor. Şu anda bizim en eksik noktamız bilmediğimiz o. Büyük ihtimalle İçişleri Bakanlığı buna yönelik bir talimat yayınlayacaktır.

Trabzon’dan kalkan bir kişi nasılsa düşük risk var diyerek başka bir bölgeye gitmemeli gidecekse de ya HES kodu uygulamasıyla ya da başka bir kontrol mekanizması ile bunun yapılması gerekiyor. Çünkü bu pandemide başarılı olan Yeni Zelanda ve Çin bunu böyle başardılar. Yani Yeni Zelanda’da bir ilde tek bir olgunun görülmesi bile oranın tamamı ile karantina alınmasına yetti. Bizim de buna benzer bir yöntemi uygulamamız gerekiyor.”

Uşak neden düşük risk seviyesinde?

Bir canlı yayına katılan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında düşük risk seviyesine sahip tek il olan Uşak hakkında açıklamalarda bulundu. Uşak’ın düşük risk seviyesinde kalmayı nasıl başardığını açıklayan Prof. Dr. İlhan, şu şekilde konuştu.

“Bütün işimiz sayılar bizim. Uşak’ta aşılama hızımız yüksek bu birincisi. Bir diğeri de 65 yaş ve üstü daha fazla ve daha fazla evde kalıyorlar. Ayrıca vatandaşların da kurallara daha dikkatli uyduğunu belirterek burada onları tebrik etmek gerekiyor. Afyon’dan Kütahya’dan Denizli’den vatandaşlarımız hafta sonu Uşak rahat diye oraya akın etmemeli ya da Uşak’taki vatandaşlarımız ben maskemi çıkartayım gibi bir hareket gerçekleştirmemeli.”