Doğu ve Güneydoğu illeri dışında düşük risk seviyesine sahip tek ilk konumunda bulunan Uşak, bu başarısı ile hem takdir topladı hem de sosyal medya kullanıcıları için yeni bir mizah malzemesi oluşturmuş oldu.

Türkiye, mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecine geçiş yapıyor ve bu süreçte uygulanacak olan yeni tedbirler dün akşam itibarıyla açıklandı. Sağlık Bakanlığı, hangi ilin ne kadar riskli olduğunun daha açık bir şekilde görülebilmesi için il il risk seviyesini gösteren bir harita da paylaştı.

Paylaşılan haritayı incelediğimizde Türkiye’nin en büyük üç şehrinden ikisinin (İstanbul, İzmir) yüksek risk seviyesine sahip olduğunu, birinin ise (Ankara) orta seviye riskli olduğunu görüyoruz. Haritada en fazla dikkat çeken detaylardan biri ise Doğu ve Güneydoğu illeri dışında düşük risk seviyesine sahip tek ilin Uşak olmasıydı.

Türkiye'nin koronavirüs risk haritası bu şekilde

Uşak’ın yüksek ve orta seviye riskli komşularının arasında tek düşük riskli il olması, Uşak için sevindirici bir gelişme olsa da hiçbir fırsatı geri çevirmeyen sosyal medya kullanıcıları için Uşak’ın bu başarısı da bir mizah malzemesi olarak kullanılabildi. Twitter kullanıcıları paylaştıkları tweetler ile haritadaki bu küçük detaydan eğlence çıkarmayı bildi.

Türkiye’nin batısındaki tek düşük riskli ilk olan Uşak hakkında atılan tweetler