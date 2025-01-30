Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 30.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

1,8 metre kablo uzunluğuna sahip Logitech Gamepad, en sık kullanılan iki giriş standardı olan XInput/DirectInput imkânı sunuyor. Ürünü %10 Prime fırsatıyla 629,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

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Orijinal filtre, evcil hayvan alerji filtresi, toksin emici filtre ve küf/bakteri filtresi gibi dört tip filtre seçeneğine sahip Levoit hava temizleyici, hava kirliliğinin %99,97'sini gideriyor. Ürünü Amazon’dan 3 ay vade farksız taksit imkanıyla 5.299,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

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MagSafe ile uyumlu, 15W hızlı şarj özelliğine sahip şarj standı, akıllı saatler, kulaklıklar ve cep telefonları için kullanılabilir. Ürün Prime fırsatı ile 2.692,30 TL’ye satışta.

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1.044,01 TL fiyata sahip Classone çanta, 17 inç’e kadar bilgisayarlar ile uyumlu. Ayrıca çanta, geniş iç hacmi ve birçok bölmesiyle eşyalarınızı taşımanıza yardımcı oluyor.

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1 metre kablo uzunluğuna sahip Baseus kablo, ses ve görüntünün en yüksek kalitede iletilmesine yardımcı oluyor. 18 Gbps bant genişliğine sahip bu ürün, 148,49 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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Üç fırçalama moduna sahip Oral-B d103 Vitality Pro, uzun süre dayanan pil ömrüyle dikkat çekiyor. Ürünü 979,00 TL fiyatıyla en çok tercih edilen ürünler arasında.

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Çift mikrofona, gürültü azaltmaya sahip Redmi Watch 5 ile Bluetooth üzerinden arama yapabilirsiniz. Bununla birlikte koşu, yürüyüş ve bisiklet gibi aktiviteleri otomatik olarak algılayan saat, 1.222,32 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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12. Nesil Intel Core işlemciler ve Intel Arc 5 grafiklerle donatılan Lenovo dizüstü bilgisayarın 15,6” ekranı ve 512 GB SSD kapasitesi ile oyun deneyiminizi iyileştirebilirsiniz. Bilgisayar, 23.998,99 TL’ye satışta.

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