Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
''Bu içerik 30.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Fırsat ürünleri:
- Logitech G F310 Kablolu Gamepad
- Levoit H13 Hava Temizleyici
- BUFF BL34 3 in 1 Kablosuz Şarj Standı
- Classone BP-TW1704 Twin Color Notebook Çantası
- Baseus High Definition Serisi HDMI to HDMI Görüntü Aktarma Kablosu
- Oral-B D103 Vitality Pro Cross Action Şarjlı Diş Fırçası
- Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat
- Lenovo LOQ 15IAX9I Bilgisayar
Logitech G F310 Kablolu Gamepad
1,8 metre kablo uzunluğuna sahip Logitech Gamepad, en sık kullanılan iki giriş standardı olan XInput/DirectInput imkânı sunuyor. Ürünü %10 Prime fırsatıyla 629,00 TL’ye satın alabilirsiniz.
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Levoit H13 Hava Temizleyici
Orijinal filtre, evcil hayvan alerji filtresi, toksin emici filtre ve küf/bakteri filtresi gibi dört tip filtre seçeneğine sahip Levoit hava temizleyici, hava kirliliğinin %99,97'sini gideriyor. Ürünü Amazon’dan 3 ay vade farksız taksit imkanıyla 5.299,00 TL’ye satın alabilirsiniz.
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BUFF BL34 3 in 1 Kablosuz Şarj Standı
MagSafe ile uyumlu, 15W hızlı şarj özelliğine sahip şarj standı, akıllı saatler, kulaklıklar ve cep telefonları için kullanılabilir. Ürün Prime fırsatı ile 2.692,30 TL’ye satışta.
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Classone BP-TW1704 Twin Color Notebook Çantası
1.044,01 TL fiyata sahip Classone çanta, 17 inç’e kadar bilgisayarlar ile uyumlu. Ayrıca çanta, geniş iç hacmi ve birçok bölmesiyle eşyalarınızı taşımanıza yardımcı oluyor.
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Baseus High Definition Serisi HDMI to HDMI Görüntü Aktarma Kablosu
1 metre kablo uzunluğuna sahip Baseus kablo, ses ve görüntünün en yüksek kalitede iletilmesine yardımcı oluyor. 18 Gbps bant genişliğine sahip bu ürün, 148,49 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.
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Oral-B D103 Vitality Pro Cross Action Şarjlı Diş Fırçası
Üç fırçalama moduna sahip Oral-B d103 Vitality Pro, uzun süre dayanan pil ömrüyle dikkat çekiyor. Ürünü 979,00 TL fiyatıyla en çok tercih edilen ürünler arasında.
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Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat
Çift mikrofona, gürültü azaltmaya sahip Redmi Watch 5 ile Bluetooth üzerinden arama yapabilirsiniz. Bununla birlikte koşu, yürüyüş ve bisiklet gibi aktiviteleri otomatik olarak algılayan saat, 1.222,32 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
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Lenovo LOQ 15IAX9I Bilgisayar
12. Nesil Intel Core işlemciler ve Intel Arc 5 grafiklerle donatılan Lenovo dizüstü bilgisayarın 15,6” ekranı ve 512 GB SSD kapasitesi ile oyun deneyiminizi iyileştirebilirsiniz. Bilgisayar, 23.998,99 TL’ye satışta.
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