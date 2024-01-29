Erkeğiz diye kendimize bakmayacağız gibi bir durum söz konusu değil. Berbere gidip kendimize çok da güzel bakım uygulatıyoruz. Peki bunu eve alacağınız ürünlerle kendiniz yapsanız? Sizlere evde de güzelce bakım yapmanızı sağlayacak kişisel bakım ürünleri listeleyeceğiz.

Berbere gidip kendinize baştan aşağı bakım yaptırdığınız oldu mu? Kulak ve burun kıllarından saç ve sakal şekillendirmeye, en son şöyle güzel bir fönle bakımlı bir görünüme kavuşmak çok güzeldir. Ancak bunun için hem çok sıra beklemek hem de hâliyle yüzlerce TL ödemek gerekiyor.

Bu içeriğimizde erkekleri berbere gitme derdinden kurtaracak, hatta çok daha bakımlı hale gelmenizi sağlayacak kişisel bakım ürünleri önereceğiz. Bu ürünlerden ihtiyacınız olanlara göz atabilirsiniz.

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Teninin güzel görünmesini isteyenlere: Foreo Ufo 2 Power Maske ve Işık Terapi Cihazı

Kişisel bakım konusunda öncü firmalardan olan Foreo'nun maske ve ışık terapi cihazı, vücudunu gerçekten önemseyen ve bu uğurda para harcamaktan çekinmeyecek insanların tercih edebileceği türden bir ürün. Foreo Ufo 2 Power; hiper - infüzyon teknolojisi ile yüz bakımı yapan bir ürün. Tüm cilt tipleri ile uyumlu olan bu ürünle daha düzgün bir cilde sahip olabileceksiniz.

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Erkeğin makyajı sakalıdır diyenlere: Relatos Erkekler İçin Saç & Sakal Düzleştirici

Sadece saçlar mı düzleşir. Sakallarını adeta "erkek makyajı" olarak kullanan insanlardansanız bu düzleştirici çok işinize yarayacaktır. Sakallarınıza şekil verip bakımlı görünmesi için kullanılan ürünün iyon özelliği bulunuyor.

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Erkeklerin her sabah bakımlı olmasını sağlayacak: Philips 10'u 1 Arada Tıraş Makinesi

Geldik her erkeğin yanında bulunması gereken şeye. İster ıslak ister kuru her alanda çalışabilen Philips 10'u 1 arada erkek bakım seti, saç, sakal ve vücut üzerinizdeki tüm kılları temizleyebilir. 1 saatte şarj olan ürün 2 saat kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. BeardSense teknolojisine sahip bu tıraş makinesi kıl kökünü algılayıp yoğunluğa göre bir kesme performansı sunuyor.

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Daha temiz ve bakımlı suratlar için: Foreo Luna 2 For Men Yüz Temizleme Cihazı

Piyasadaki pek çok kişisel bakım ürünleri kadınlar için üretilmiş gibi görünüyor, ancak erkekler için de pek çok ürün var. Sonuçta erkeğiz diye bakımsız olmak zorunda değiliz. Foreo'nun erkek ciltlerine özel ürettiği yüz temizleme cihazı da suratınızın çok daha temiz olmasını sağlayacaktır. Sadece surat temizleme değil kullanacağınız cilt bakım ürünlerinin emilimini de artırıyor.

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Saçıyla uğraşıp şekil vermeyi sevenlere: Arzum AR5007 Shiny İyonlu Saç Kurutma Makinesi

Saçınıza şekil vermek için berbere gitmeye gerek yok. İyonlu saç kurutma makinesi ile saçlarınıza hızlı bir şekilde şekil verebilirsiniz. Ürünün 2 hız ayarı 3 de ısı ayarı bulunuyor.

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Kaş, burun ve kulak temizliği için: Philips 300 Serisi Kaş, Burun ve Kulak temizleyici

Kaş, burun ve kulak temizliğini önemsiyorsanız Philips'in 3000 serisi kaş, burun ve kulak temizleyici modeli çok işinize yarayacaktır. Pille çalışan bu makine, tek pille uzun bir kullanım imkanı sunuyor.

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