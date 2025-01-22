Bütçenizi sarsmadan kaliteli bir kulaklık mı arıyorsunuz? Hem sesi iyi olsun hem de cebimi zorlamasın diyorsanız, ilginizi çekebilecek kulaklıkları listeledik.

Kısıtlı bütçeyle yüksek ses kalitesinden ödün vermek istemeyenler için 2000 TL altındaki en iyi kulaklık modellerini bir araya getirdik. İster müzik dinlemek, ister film izlemek ya da oyun oynamak için olsun, ihtiyaçlarınıza uygun seçenekler burada!

"Bu içerik 22.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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2000 TL altı en iyi kulaklık tavsiyeleri

JBL Tune 520BT, 57 saate kadar pil ömrü ve Bluetooth 5.3 desteğiyle bütçe dostu bir seçenek. Çoklu bağlantı ve hafif tasarımıyla pratik kullanım sunuyor. Bütçesini düşünenler için ideal bir seçenek.

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Huawei FreeBuds SE 2, 10 dakikalık şarjla 3 saat müzik çalma sunuyor ve tam şarjla 9 saate kadar kullanım sağlıyor. IP54 suya ve toza dayanıklı, Bluetooth 5.3 ile kesintisiz bağlantı sunuyor. Hafif ve ergonomik tasarımıyla uzun süreli kullanımda rahatlık sağlıyor. Uygun fiyatlı kaliteli bir kulak içi kulaklık arayanlar için ideal bir seçenek.

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Soundcore by Anker H30i, 70 saate kadar pil ömrü ve 40 mm büyük sürücüleriyle etkileyici ses deneyimi sunuyor. Bluetooth 5.3 teknolojisiyle kesintisiz bağlantı sağlarken, sadece 183 gram ağırlığıyla uzun süreli kullanımlarda konfor sunuyor. Ayrıca, Soundcore uygulamasıyla kişiselleştirilebilir EQ ayarları ve beyaz gürültü seçenekleriyle ses deneyiminizi özelleştirebilirsiniz.

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Apple EarPods (USB-C), ergonomik tasarımıyla kulak yapınıza uyum sağlar ve yüksek kaliteli ses deneyimi sunuyor. Yerleşik uzaktan kumandası sayesinde ses seviyesini ayarlayabilir, müzik ve video oynatımını kontrol edebilir ve aramaları yanıtlayabilirsiniz. USB-C bağlantısı, uyumlu cihazlarla hızlı ve güvenilir bir bağlantı sağlıyor.

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Samsung EO-IC100B Type-C Kablolu Kulaklık, AKG destekli net ses sunan bir kulaklık. 2 yönlü hoparlör sistemi, ergonomik tasarım ve Type-C bağlantısıyla modern cihazlara uyumludur. Kablolu kulaklıklardan vazgeçemeyenler için ideal.

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Anker Soundcore Q21i NC, hibrit aktif gürültü engelleme ve 40 mm sürücüleriyle net ses sunan bir kulaklık. 40 saate varan pil ömrü ve konforlu tasarımıyla günlük kullanım için ideal. Bu fiyattaki bir kulaklık için tatmin edici özelliklere sahip.

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Gamepower Mihawk 7.1 Surround RGB Oyuncu Kulaklığı, 7.1 surround ses teknolojisi ve 50 mm sürücüleriyle net bir deneyim sunuyor. RGB aydınlatmasıyla şık bir tasarıma sahip olan model, uzun kullanımlarda konfor sağlayan yumuşak yastıklara ve ayarlanabilir bir kafa bandına sahip. USB bağlantısıyla PC ve PlayStation gibi cihazlarla uyumlu. Bütçe dostu bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

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Pusat Hafif Oyuncu Kulaklığı, ergonomik tasarımı ve hafif yapısıyla uzun süreli kullanımlarda konfor sağlayan bir kulaklık. 40 mm sürücüleri, stereo ses kalitesi sunarak oyun deneyiminizi zenginleştiriyor. Bükülebilir kavisli mikrofonu ve 2,1 metre uzunluğundaki kablosu ve USB bağlantısıyla PC ve PlayStation gibi cihazlarla uyumludur.

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Anker Soundcore R50i TWS, şık tasarımı ve 10 mm sürücüleriyle keyifli bir ses deneyimi sunuyor. Bluetooth 5.3 bağlantısıyla pratik kullanım sağlarken, tek şarjla 10 saate kadar çalma süresi vaat ediyor. Suya dayanıklı yapısıyla günlük hayatta rahatlıkla tercih edilebilir. Uygulama desteğiyle ses ayarlarını kişiselleştirme imkânı da cabası. Hafif ve taşıması kolay bir seçenek arıyorsanız göz atabilirsiniz.

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QCY T13 ANC, aktif gürültü engelleme özelliği ve dört mikrofonu ile görüşmeleri netleştiriyor. Bluetooth 5.3 sayesinde bağlantı hızlı ve kararlı, 10 mm sürücüler de güçlü bir ses deneyimi sağlıyor. Oyun oynarken de 75 ms düşük gecikme süresi avantajı var. Tek şarjla 5,5 saat ANC açık, 7 saat ANC kapalı kullanım süresi sunuyor ve toplamda 30 saate kadar dayanabiliyor.

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