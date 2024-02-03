Sevgililer Günü’ne sayılı günler kaldı ve siz hem bütçenizi hem ne alacağınızı düşünüyorsanız Hepsiburada, imdadınıza yetişiyor. “Hepsipay” sayesinde kart limitinizi dert etmeden, hesabınızdaki parayı düşünmeden sevgilinize istediğinizi alabilirsiniz. Hepsiburada bütçenizle ilgili sorunu hallettiğine göre biz de ne alacağınıza yardımcı olalım.

“Hepsiburada limitinle öde” fırsatında taksitle ödeme ve 12 aya varan taksit imkânı olduğunu da belirtilelim. İhtiyaçlarınızı ertelemeden alışverişinizi gönül rahatlığı ile yapacağınız Hepsiburada’da Sevgililer Günü’ne özel hediye alternatifleri var.

Sevgilinizin ihtiyaçlarını ve neyi daha çok beğeneceğini biliyorsanız “Bu, tam ona göre.” diyeceğiniz hediye önerilerine geçelim.

Buluşmalara sürekli geç gelen bir sevgiliniz varsa ona Huawei Watch Gt3 Pro alma zamanınız gelmiş olabilir.

Zamanında yanınızda olmayan sevgilinize kimi zaman siniriniz biraz bozuluyorsa bu konuda artık harekete geçebilir ve kendisine saat hediye edebilirsiniz. Zamanı göstermenin dışında birçok özelliği ile hayatı kolaylaştıran Huawei Watch Gt3 Pro 46MM, kalp atış hızını da ölçüyor. Yanınızda en çok bakacağınız özellik bu olabilir herhâlde.

Bluetooth ile konuşma özelliği ise “Telefonum yanımda değildi.” bahanelerini de geride bırakıyor. Uzun pil ömrü, 30 metreye kadar suya dayanıklılığı ise saatin öne çıkan diğer nitelikleri arasında.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kahvesiz asla diyenlere: Philips Daily Collection Kahve Makinesi

Eğer kahvesiz güne başlayamayan bir sevgiliniz varsa en güzeli ona bir kahve makinesi almak olabilir. Günün birçok saatinde ona eşlik edecek bir hediyeden başka ne olabilir ki değil mi?

En iyi lezzet deneyimi için aroma karıştırıcı özelliği bulunan Philips HD7459/20 Daily Collection Kahve Makinesi, her fincanda aynı lezzeti sunuyor. 2 ve 15 fincan arası kapasitesi bulunan makinenin, kahve kokusuyla uyanmak için zamanlayıcısı da bulunuyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Saçına başına özen gösterenler için Arzum Volume Pro Hava Üflemeli Saç Düzleştiricisi

Sevgiliniz saçına özen göstererek her gün kendine yeni bir görünüm kazandırmak istiyorsa Arzum AR5063 Volume Pro Hava Üflemeli Saç Düzleştiricisi ile işini epey kolaylaştırabilirsiniz.

Hem kurutma hem şekillendirme özelliği bulunan düzleştirici, soğuk hava üfleyerek saç modelini de sabitliyor. Parlak bir saç isterken kolay da taransın istiyorsanız cihazda iyon teknolojisi olduğunu da belirtelim.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Erkekleri de unutmuyoruz: Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti

Sevgilinizin tıraş setinin değişmesi gerekiyorsa ya da her işini çözecek bir ürün arıyorsanız Philips’in 13’ü 1 Arada Erkek Bakım Seti’ni tercih edebilirsiniz. Hem ıslak hem kuru kullanım sunan cihaz, sadece yüz değil saç ve vücut için de kullanılabiliyor.

Hassas kısaltma tarağı, istenilen uzaklıkta kesim yapmayı sağlarken düzeltici özelliği sakal yoğunluğuna göre saniyede 125 kez tarama yapıyor. Yoğun, gür ve uzun sakalları olanlara alınacak güzel hediyelerden biri de bu olabilir.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yeni nesil bir hediye: Apple AirPods 2. Nesil Kulaklık

Herkesin kulağında artık bir kablosuz Bluetooth kulaklık var. Sevgilinizin neden olmasın? Akıllı tasarımı ile çığır açan Apple AirPods 2. Nesil Kulaklık, kristal netliğinde ses kalitesi sunuyor. Tek şarjla 3 saate kadar konuşma süresi boyunca sevgilinizin ellerini kullanmasına bile gerek yok çünkü kendisi Siri’ye de erişebiliyor.

Aygıtlar arasında sorunsuz geçiş yapan kulaklık, oynatmak veya bir sonrakine atlamak için çift dokunuş özelliği ile de tasarlanmış. Otomatik olarak açılan ve yine otomatik olarak bağlanan kulaklık, sevgilinizin kulağına ve hayatına çok yakışacak.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Müzik dinlemek onun için bir tutkuysa: Anker Soundcore Motion+ Kablosuz HiFi Bluetooth Hoparlör

Müziksiz yapamayan, ses kalitesine önem veren sevgilinize kulaklık dışında almak istediğiniz bir şey varsa tercihinizi Anker Hoparlör’den yana kullanabilirsiniz. 12 saat çalma süresi ile zamanın nasıl akıp gittiğinin anlaşılmayacağı hoparlör, yüksek çözünürlüklü sesi ile kaliteyi sunuyor.

Hoparlör; odanın her köşesini dolduran 30 W, iki ultra yüksek frekanslı hoparlör, düşük frekansları da gerçek zamanlı olarak geliştiren özelliklere sahip.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hayatının her alanında ona kolaylık sunmak istiyorsanız Philips Airfryer Large tam size göre.

Mutfakta sevgiliniz daha pratik hâle gelsin ve size daha pratik yemekler yapabilsin, yorulmasın istiyorsanız bir airfryer’dan başkası düşünülemez. Yüzlerce lezzetli yemekler için kolaylık sunan makine, yüzde 90’a kadar daha az yağ kullanması ile yemekleri sağlıklı hâle de getiriyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Neye ihtiyacınız olduğunu bilemeyebilirsiniz. Bu yüzden sizi diğer alışveriş içeriklerimize de göz atmaya bekliyoruz:

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