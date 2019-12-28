Türkiye’nin Otomobili Gelişim Grubu’nun dün gerçekleştirdiği etkinlikte yerli otomobil tanıtıldıktan sonra akıllara şirketin CEO’su Gürcan Karakaş’ın kim olduğu soruları geldi. 1965 yılında Antalya’da hayata gözlerini açan Gürcan Karakaş’ın hayatını bu yazımızda sizlerle paylaştık.

Yerli ve milli otomobil nihayet dün yapılan bir etkinlik ile tanıtıldı. Türkiye’nin Otomobili Gelişim Grubu tarafından geliştirilen otomobil tanıtılırken şirketin CEO’su Gürcan Karakaş sahneye çıktı. Yerli otomobil hakkındaki düşüncelerini ve fikirlerini dile getiren Gürcan Karakaş, aynı zamanda projenin geleceği ile ilgili de bazı bilgiler verdi.

Mehmet Gürcan Karakaş kimdir?

Mehmet Gürcan Karakaş, 1965 yılında Antalya’nın Akseki ilçesinde hayata gözlerini açtı. 1988 yılında Ortadoğu Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Gürcan Karakaş, mezun olduğu yıl Aselsan’da çalışmaya başladı. Sonrasında takvimler 1990 yılını gösterdiğinde Karakaş, Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş’de görev yapmaya başladı.

Bundan bir yıl sonra Almanya Feuerbach’ta dizel püskürtme sistemleri ürün geliştirme mühendisi olarak çalışmaya başlayan Karakaş, 1992 yılı sonunda Türkiye’ye geri döndü. 1995 yılında Bursa’da teknik aplikasyon projelerinden sorumlu kısım müdürü oldu. 1996-1997 yılları arasında Almanya Bühlertal’de enerji ve karoseri sistemleri üzerine Japon ve İskandinav müşterilerden sorumlu proje müdürü olarak görev alan Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye’ye genel müdür olarak atandı.

Takvimler 2007 yılını gösterdiğinde Gürcan Karakaş, Bosch’un Almanya’daki merkezine geçti ve orada grubun yenileme pazarlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Şimdi ise Türkiye'nin yerli otomobillerinin başında bulunuyor.

Gürcan Karakaş yerli otomobil ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu

Gürcan Karakaş, yerli otomobil ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. Karakaş’ın ilk açıklamaları, “Türkiye’nin özlemini gidermek amacıyla çıktığımız yolda hayallerimizi ileri taşımak üzere otomobilden daha fazlasını yapmak üzere söz verdik. Önce kendimize, sonra sizlere. Bugün sizlere geldiğimiz noktayı anlatmak, otomobilimizi tanıtmak ve otomobilden daha fazlasını ifade etmek istiyoruz” şeklinde oldu.

Karakaş, “Böyle bir faaliyete başlamanın tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. Dünyada otomotiv ile ilgili kurallar değişiyor. Otomobilimiz akıllı bir cihaza dönüşmekte, otomobil yeni bir yaşam alanı olarak kullanılabilmekte" diyerek sözlerine devam etti.

Markanın ismi gelecek senelerde belli olacak

Yerli otomobil tanıtıldı ancak otomobil için herhangi bir marka belirtilmedi. Gürcan Karakaş, yaptığı açıklamalarda otomobilin marka isimlendirmesini önümüzdeki senelerde yapacaklarını belirtti. Gürcan Karakaş’ın açıklamaları şu şekilde:

“Marka isimlendirmesini önümüzdeki senelerde yapacağız. Ürünümüze baktığımızda 200 beygir ve 400 beygir iki alternatif olacak. 500 km menzil ve hızlı şarj ile 30 dakikanın altında şarj imkânı sağlıyoruz. Akıllı bağlantı, internet üzerinden güncelleme; otomobilimizde standart olarak sunulacak. Otonom seviyesine hazır bir teknolojiyle yola çıkıyoruz. En çok önemsediğimiz konulardan birisi sürüş güvenliği. Her türlü ön görüleri düşünerek ve ürün geliştirme sürecini kısaltacak şekilde ilerliyoruz. Aracın aynı zamanda holografik asistanı var.

Artık nesnelerin internetiyle bağlantılı otomobiller, otomobilin kendisinin internetli olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Şehirlerimiz, evlerimiz, fabrikalarımız akıllandıkça otomobillerimiz bir yaşam alanına, her birinin iç içe girdiği bir alana dönüşüyoruz. Bu nedenle biz diyoruz ki, doğru zamanda yola çıktık. Bize soruldu geç kalmadınız mı? Artık eskiden olduğu gibi büyükler değil, çevik olan, yaratıcı olan, işbirlikçi olan ve kullanıcıyı faaliyetlerin merkezine koyan şirketler, organizasyonlar başarılı olabiliyor.

Bizim yola çıktığımızda iki hedefimizi olmazsa olmaz olarak belirledik. Birincisi fikri sinai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye, Türkiyemize ait küresel bir marka olarak, bunu yaparken teknolojinin en güncelini yeni neslini kullanmak. Biraz önce de söylediğimiz gibi, doğuştan elektrikli bir otomobil geliştirmek. Nesnelerin internetiyle başından planlayarak akıllı bir cihaz olarak düşünmek ve küresel rekabet etmek”