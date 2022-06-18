Deneyimli yönetmen Guy Richie, 1997 yapımı orijinal Herkül filminin canlı adaptasyonunun yönetmen koltuğuna oturacak.

Çocukluğumuzda severek izlediğimiz çizgifilmler veya diziler, şimdilerde günümüz teknolojisinin getirdiği nimetlerden yararlanılarak birer canlı çekim filmlere dönüştürülüyorlar. Yeni bir filmde sevdiğimiz bir yapımı tekrar görmek ise bazen oldukça keyifli olurken bazen de hayal kırıklığına uğratabiliyor.

2019’da çıkan Will Smith’in lambadan çıkan cini oynadığı Aladdin filmini hatırlayanlarınız olacaktır. Bu filmi Guy Ritchie yönetmişti. Film her ne kadar seyirciler arasında beğenilse de eleştirmenler tarafından topa tutulmuştu. Sebebi ise filmin fan service (hayranları memnun etmek adına çekilen, sinematografiyi arka plana atan) olmasıydı. Şimdi ise Guy Ritchie’nin çocukluğumuzun başka bir efsanesinin canlı çekim filmini yöneteceğini öğrendik.

Guy Ritchie, canlı çekim Hercules filmini yönetecek

Guy Ritchie, 1997 yapımı “Hercules” filminin canlı çekim uyarlamasını yönetmeye hazırlanıyor. Film anlaşması Los Angeles'taki Creative Artists Agency tarafından yapıldı. Bildiğiniz gibi 1997 yapımı Disney’in orijinal Hercules filmi bir müzikaldi.

Bu filmin de başında Disney var ancak yapımcılığını Marvel filmlerinden tanıdığımız Russo kardeşler üstleniyor. Filmin ilk taslak senaryosunu da Shang-Chi, Cehennem Melekleri ve Doom gibi filmlerden tanıdığımız yazar Dave Callaham yazıyor. O yüzden filmin bir müzikal olmayacağı konusunda hemfikir olabiliriz.

Ritchie en son Jake Gyllenhaal ile birlikte isimsiz bir aksiyon gerilim filmi çekmişti. Kendisi aynı zamanda 2022'nin ilk aylarında vizyona girmesi planlanan ancak o zamandan beri resmi bir çıkış tarihi belirlenmeden ertelenen STX'in “Operation Fortune: Ruse de guerre” filmini yazdı, yönetti ve yapımcılığını yaptı.

Bu arada, canlı çekim tam olarak nedir diye merak ediyor olabilirsiniz. 'Canlı çekim filmi' (Live-action), animasyon ile üretilmeyen, aktörlerin ve setlerin kullanıldığı bir film veya sahnedir. Canlı aksiyon ve animasyonun bir birleşimidir. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.