14 Haziran'da Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Disney+ ile ilgili merak edilen sorulardan bazılarını sizler için cevapladık. Gelin, Disney+'ın abonelerine sunduğu avantajlara ayrıntılı bir şekilde bakalım.

Dünyanın birçok ülkesinde Kasım 2019’da yayın hayatına başlayan Disney+, uzunca bir süredir ülkemizde de bekleniyordu. Bu bekleyişin ardından platform, en sonunda 14 Haziran’da ülkemizde hizmet vermeye başladı. Disney+, uygun fiyatıyla da ülkemizde hemen ilk günlerinde büyük bir popülerlik kazanmayı başardı.

Peki Disney+, Türkiye’de rakiplerine göre oldukça uygun olan abonelik fiyatının yanı sıra abonelerine neler sunuyor? Gelin, Disney+’ın abonelerine sunduğu içerik ve içerik dışı avantajlarına bakalım.

Disney+ Türkiye’de kaç içerik var?

Disney+ Türkiye, ülkemizde toplam 1000'i aşkın içerikle (şu anda 1400) hizmet vermeye başladı. Sayısı giderek artan bu içerikler, Disney’in animasyon, belgesel, film ve dizileri ve pek çok yerli yapımdan oluşuyor. Platformdaki içeriklerin 400’den fazlası toplamda 16 binin üzerinde bölümden oluşan diziden oluşur iken aynı zamanda 170 Türkiye orijinal yapımına yer veriyor.

Disney+’taki içeriklerin kalitesi nasıl?

Disney+, bazı rakiplerinin aksine tek bir aylık pakette tüm görüntü kalitelerine yer veriyor. Görüntü kalitesi, tamamen kullanıcının internet hızına ve platformu kullandığı cihaza bağlı bir şekilde ayarlanıyor. Platform, 480p SD, 720p HD, 1080p FullHD ve destekleyen cihazlarda 4K çözünürlük sunabiliyor.

Platform, Dolby Vision, iPhone gibi mobil cihazlarda 1080p çözünürlükte HDR ve destekleyen ekranlarda HDR10 desteklerini de sunuyor. Tüm bunların yanı sıra bazı özel içerikler, üst düzey görüntü teknolojisi IMAX Enhanced desteği de sunuyor. Örneğin Marvel Sinematik Evreni filmleri, IMAX’in genişletilmiş en/boy oranıyla izlenebiliyor. IMAX Enhanced, Disney+’ın tüm desteklenen cihazlarında sunuluyor.

Disney+’ta tek abonelikte kaç profil oluşturulabiliyor?

Disney+, yine tek bir fiyattan satılan tek paketiyle rakiplerinin önüne geçen abonelik avantajlarına da yer veriyor. Disney+ aboneleri, 10 cihaza ve 7 ayrı profile kadar sınırsız içerik izleme imkânına sahip oluyor. Bununla birlikte platformda aynı anda 4 ekrandan içerik izleme desteği ve özel çocuk profilleri içeren kapsamlı ebeveyn kontrol sistemi de yer alıyor.

Disney+’ı hangi cihazlar destekliyor?

İnternet tarayıcısı:

Google Chrome 75 ve üzeri (Windows 7 veya macOS 10.10 ve üzeri işletim sistemlerinde)

Microsoft Edge (Windows 10 ve üzeri)

Mozilla Firefox 68 ve üzeri (Windows 7 veya macOS 10.9 ve üzeri işletim sistemlerinde)

Safari 11 ve üzeri (macOS 10.12 ve üzeri)

Chromebook için Chrome’un en yeni sürümü; Chrome OS 79 ve üzeri

Mobil cihazlar:

Apple: iPhone (iOS 13.0 ve üzeri) iPod Touch (iOS 13.0 ve üzeri) iPad (iPadOS 13.0 ve üzeri)

Android: Android 5.0 ve üzeri tüm Android telefonlar ve tabletler

Amazon Fire: Fire OS 5.0 ve üzeri işletim sistemi

PC (Microsoft Store): Windows 10 veya 11 yüklü tüm tabletler ve bilgisayarlar



Akıllı televizyonlar:

Android 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip Android televizyonlar

Henüz Arçelik, Beko ve Vestel TV’ler desteklenmiyor.

VIDAA 2.5/VIDAA 4.0 ve üzeri işletim sistemli Hisense televizyonlar

WebOS 3.0 ve üzeri işletim sistemine sahip LG televizyonlar

My Home Screen işletim sistemine sahip EZ veya EX, FZ veya FX, GZ veya GX, HZ veya HX, JZ veya JX ürün kodlu 4K Panasonic akıllı televizyonlar

Tizen işletim sistemine sahip, 2016 ve üzeri model Samsung televizyonlar

Oyun konsolları ve çevrimiçi izleme cihazları: