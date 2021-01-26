Lise ve ortaokul öğrencilerini hedef alan Hackath10 adlı uzun maraton için başvurular devam ediyor. Toplamda 9 ay sürecek olan etkinlikte yarışmacılara pek çok önemli mentör yardımcı olacak.

Peki, Hackath10 Nedir? Hackath10, liseli öğrencilerin organize ettiği, 10 ay süreli bir hackathon serisidir. Her ay farklı bir konunun ele alındığı Hackath10’da yarışmacılar 1 ay boyunca alanında uzman konuşmacı/mentörlerden eğitim alır ve oluşturulan dijital ortamda fikir alışverişi, beyin fırtınası yapabilir ve gelişmeye-geliştirmeye meraklı diğer yarışmacılarla tanışabilirler.

1 aylık eğitim sürecinin sonunda mentörlerden yarışmacılara konuyla ilgili bir sorun verilir ve yarışmacılar için 48 saatlik süreç başlar. Proje geliştirme süreci tamamlandıktan sonra ön elemeyi geçen takımlar Türkiye oylamasına çıkarılır. 9 ay boyunca farklı konuları ele alıp yarışmacılardan konuyla ilgili projeler beklenir. 10. ayda ise 9 ay yapılan hackathonların kazananlarının gitmeye hak kazandığı Hack All Star gerçekleşecektir.

Hackath10’a Kimler Katılabilir?

Hackath10, yeni bir şeyler öğrenmek, kendini geliştirmek ve aynı zamanda yeni bir şeyler geliştirmek isteyen tüm lise ve ortaokul öğrencilerinin katılımına açıktır. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve katılmak için hackath10.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Hackath10 Konuşmacıları