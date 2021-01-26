Peki, Hackath10 Nedir? Hackath10, liseli öğrencilerin organize ettiği, 10 ay süreli bir hackathon serisidir. Her ay farklı bir konunun ele alındığı Hackath10’da yarışmacılar 1 ay boyunca alanında uzman konuşmacı/mentörlerden eğitim alır ve oluşturulan dijital ortamda fikir alışverişi, beyin fırtınası yapabilir ve gelişmeye-geliştirmeye meraklı diğer yarışmacılarla tanışabilirler.
1 aylık eğitim sürecinin sonunda mentörlerden yarışmacılara konuyla ilgili bir sorun verilir ve yarışmacılar için 48 saatlik süreç başlar. Proje geliştirme süreci tamamlandıktan sonra ön elemeyi geçen takımlar Türkiye oylamasına çıkarılır. 9 ay boyunca farklı konuları ele alıp yarışmacılardan konuyla ilgili projeler beklenir. 10. ayda ise 9 ay yapılan hackathonların kazananlarının gitmeye hak kazandığı Hack All Star gerçekleşecektir.
Hackath10’a Kimler Katılabilir?
Hackath10, yeni bir şeyler öğrenmek, kendini geliştirmek ve aynı zamanda yeni bir şeyler geliştirmek isteyen tüm lise ve ortaokul öğrencilerinin katılımına açıktır. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve katılmak için hackath10.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Hackath10 Konuşmacıları
- Ataman Aydoğdu - TÜBİTAK SAGE Mühendisi
- Baki Gezgen - ZAXE 3D Printing Technologies Kurucusu
- Coşkun Çömlekçi - KMPG Strateji ve Operasyonlar Kıdemli Müdürü
- Dr. Sertaç Doğanay - Teknoloji İletişimcisi / Öğretim Görevlisi
- Gülderen Somar - Bıçakçılar Medikal Pazarlama Müdürü
- İlker Uludağ - TEKYAZ Genel Müdürü
- Nuriye Okuyucu - Matafilament Eğitmeni
- Özge Sağlam - Samsun Teknopark Kodlama ve Robotik Koordinatörü
- Pınar Moore - NASA IT Yöneticisi
- Selçuk Topal- Van YYÜ. Öğretim Görevlisi / Astrofizikçi
- Şule Başarslan - MIPS Medical Kurucu Ortağı
- Tansu Daylan - MIT, NASA, TESS Araştırmacısı
- Tuncay Özdemir - Fizik Bölümü Öğretim Üyesi
- Yusuf Yeşil - Yeşil Science Kurucu ve CEO’su
- Zahra Marie Ronizi - Gelecek Mars Astronotu