Telefonica Tech tarafından derlenen veriler, 2021 yılında en fazla güvenlik açığına ev sahipliği yapan şirketleri ortaya koydu. Tablo, Apple ve Huawei'nin 2021 yılı içinde büyük bir sorun yaşadığını da gösterdi.

Veri güvenliği konusundaki hassasiyetin artmasıyla teknoloji devlerinin bu konudaki çabaları da üst düzeye çıktı. Peki, 2021 yılı, en büyük teknoloji şirketleri için güvenlik açıkları açısından nasıl bir yıldı? Telefonica Tech tarafından derlenen veriler, uzun zamandır en güvenilir isimlerden biri olan Apple’ın geçtiğimiz yıl büyük sorunlar yaşadığını gösterdi.

Pandeminin etkisiyle siber saldırılarda artış görülürken, bazı dev şirketlerin de 2021 yılında daha fazla güvenlik açığına rastladığı görüldü. Google, Microsoft, Huawei ve Apple gibi devlerin de aralarında olduğu tablo, özellikle 2021’in ikinci yarısında şirketlerdeki güvenlik açıklarının arttığını ortaya koydu.

Hangi şirket, ne kadar güvenlik açığı bildirdi?

Açık mavinin birinci yarıyı, koyu mavinin ikinci yarıyı temsil ettiği bu tabloya göre Apple, 2021’in ilk yarısında yalnızca 67 güvenlik açığı bildirmişken ikinci yarıda bu sayı %467’lik artışla 380’e ulaştı. Huawei’deki artışsa daha can alıcıydı. Birinci yarıda 22 güvenlik açığı bildiren Huawei, ikinci yarıda 201 güvenlik açığı bildirdi.

Yıl genelinde güvenlik açığı sayısı en fazla olan şirketlerse Google ve Microsoft oldu. Tablo, yılın ikinci yarısında Apple’ın, Huawei’nin, IBM’in, Gitlab’ın ve Apache’nin güvenlik açığı sayısının arttığını gösterdi. Google ve Microsoft’un da aralarında olduğu diğer şirketlerse güvenlik açıklarının sayısında az da olsa azalma gördü. En fazla azalma, 200’den 107’ye düşüşle Cisco’da görüldü.

Peki Android mi iOS mu?

Telefonica Tech, bu tablonun yanı sıra Android ve iOS'da görülen güvenlik açıklarının sayısını da karşılaştırdı. 2021'in ikinci çeyreğinden alınan verilerle derlenen grafikler, iOS'un Android'e göre daha az güvenlik açığı barındırdığını kanıtladı.

Android'de 2021 yılı, 500'den fazla bildirilen güvenlik açığıyla sonlanırken iOS'de bu sayı 200'ün üzerindeydi. Android'de 29'u kritik 250 güvenlik açığının, iOS'da ise 40'ı kritik 120 güvenlik açığının giderildiği ifade edildi.