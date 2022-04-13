ABD ve Avrupa'dan gelen rekor enflasyon açıklamalarının ardından NASDAQ'ta listelenen en değerli 100 teknoloji şirketi büyük değer kaybına uğradı. Şirketlerin 4 gündeki toplam kaybı 1 trilyon doları aştı...

Rusya – Ukrayna savaşının ardından tüm dünyada artan enflasyon, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin 40 yıllık rekor seviyeler açıklamasına neden oldu. Bu hafta başında ABD Merkez Bankaları Sistemi (FED), enflasyonun yıllık bazda %8,5’e ulaştığını açıklayarak büyük bir galeyana neden olmuştu. Avrupa ülkelerinden de benzer açıklamalar gelince, küresel yatırımcılar piyasalardan çekildi.

ABD ve Avrupa’dan gelen sert ve olumsuz yönde açıklamalar, para politikasının sıkıştırılacağına dair beklentileri daha da yakın bir tarihe çekerken piyasalarda yaşanan hareketlilik pek çok yatırımcıyı zarara uğrattı. Kripto paralarda Bitcoin, bu ay ilk kez 40 bin doların altına düşerken NASDAQ borsasından da korkutan veriler paylaşıldı.

100 şirketin değeri 4 günde 1 trilyon dolar azaldı:

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin listelendiği NASDAQ borsasında en değerli 100 şirketin piyasa değeri, son 4 gün içinde toplam 1 trilyon dolarlık gerileme yaşadı. NASDAQ 100 endeksinin piyasa hacmi böylelikle 16,9 trilyon dolara çekilirken, yılın ilk üç ayında yaşanan kayıp da 6,2 trilyon dolara ulaştı.

Piyasa uzmanları, artan tahvil gelirlerinin ve ekonomiye ilişkin endişelerin hisse senedi piyasaları üzerinde baskı oluşturduğunu vurgularken Çin’deki haberler de piyasalar için olumlu bir geleceğe işaret etmiyor. Çin’de artan koronavirüs vakalarıyla alınan önlemler arz zincirini vururken çip üretimi de bundan etkilenecek gibi duruyor.