Hacker, Tetris Game Boy Sürümüne Çevrimiçi Oyun Getirdi

Stacksmashing adlı bir hacker, normal şartlarda yalnızca kablo ile çok oyunculu oyun desteğine sahip olan Tetris'in Game Boy sürümüne çevrimiçi çok oyunculu oyun desteği getirdi.

Bugünlerde "rekabetçi oyun" dendiğinde CS:GO, PUBG, FIFA gibi pek çok farklı türden oyun sayabiliyor olsak da bundan 32 yıl önce rekabetçi oyun kavramının çok daha dar bir anlama sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tarihler 1989 yılını gösterdiğinde tarihin en ikonik oyunlarından biri olan Tetris'i bir Game Boy'da oynamak, en rekabetçi oyun deneyimlerinden birini sunuyordu.

"Rekabetçi oyun"un tanımı gereği bir oyunu oynarken karşınızda rekabet ettiğiniz bir rakip de olması gerekiyor. Günümüzde bunu çevrimiçi rakiplerle sağlıyor olsak da 1989 yılında bu pek de mümkün değildi. O günlerde rekabet daha çok oyuncuların Game Boy'larını bir kablo ile birbirlerine bağlayıp yerel bağlantı ile bir rekabetçi oyun kurmalarına dayanıyordu.

Stacksmashing adlı bir hacker, bir Raspberry Pi Pico USB adaptörü, bir Python sunucusu ve WebUSB önyüz (frontend) geliştirme dahil açık kaynaklı bir yazılım yığını ile dünyanın herhangi bir noktasındaki iki ya da daha fazla oyuncunun Game Boy aracılığı çevrimiçi Tetris rekabetine girebilmesini mümkün kıldı.

Aslına bakacak olursak söz konusu "geliştirme", temelde Game Boy'u çevrimiçi çok oyunculu bir sunucuya bağlanırken yerel kablolu bir bağlantı kurduğu konusunda kandırmaktan ibaret. Raspberry Pi Pico, Game Boy'u bir masaüstü sunucuya bağlarken; açık kaynaklı yazılım da çevrimiçi oyun sunucusuna bağlanmayı mümkün kılıyor. Elbetteki tüm işlemler birkaç cümlede anlatabileceğimiz kadar kolay gerçekleşmiyor ve bir dizi tersine mühendislik ve "manipülasyon"u da beraberinde getiriyor.

32 yıllık Game Boy ile çevrimiçi çok oyunculu Tetris oynamanın mümkün hale geldiği video