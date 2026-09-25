Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Xbox Yöneticisinden GTA 6 Ön Sipariş Kıyaslamalarına Sert Yanıt: "Xbox'ta Rekor Kırıyoruz"

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Xbox yöneticisi Matthew Ball, GTA 6 ön siparişlerinin PS5 lehine dengesiz olduğu iddialarına pazar payı oranlarını savunarak yanıt verdi.

Xbox Yöneticisinden GTA 6 Ön Sipariş Kıyaslamalarına Sert Yanıt: "Xbox'ta Rekor Kırıyoruz"
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Piyasada Xbox Series X|S'ten daha fazla PS5 bulunması, GTA 6 ön siparişlerinin PlayStation tarafında belirgin şekilde önde olması beklentisini doğuruyor ancak bu hafta yayımlanan ve GTA 6 ön siparişlerinin ezici bir çoğunlukla PlayStation lehine olduğunu öne süren bir rapor, Xbox cephesinde hoş karşılanmadı.

Şirketin üst düzey yöneticilerinden biri, bu iddialara kamuoyu önünde yanıt vermekte gecikmedi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Xbox Yöneticisinden GTA 6 Ön Sipariş Kıyaslamalarına Sert Yanıt: "Xbox'ta Rekor Kırıyoruz"
2

"Ön sipariş oranlarımız, konsol pazar payımızla birebir uyuşuyor"

Söz konusu iddialar, Tom Warren’ın The Verge platformunda yayımladığı ve Xbox'taki güncel gelişmeleri ele alan geniş kapsamlı raporda yer aldı. Xbox Strateji Başkanı (CSO) Matthew Ball, rapordaki GTA 6 kısmına odaklanarak Warren'a sosyal medya üzerinden yanıt verdi ve Xbox platformundaki GTA 6 rakamlarından "son derece memnun" olduklarını vurguladı.

Ball açıklamasında, "Bu yapım Xbox tarafında rekorlar kırıyor ve sonbahar boyunca daha fazla rekorun kırılmasını bekliyoruz. İç analizlerimiz, ön sipariş payımızın konsol pazarındaki payımızla tamamen uyuştuğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Pazar payı hesabı tartışmaları beraberinde getirdi

2

Matthew Ball’un rekor vurgusundan ziyade pazar payına yaptığı atıf teknoloji dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Tom Warren, Ball’un bu paylaşımına yanıt vererek Xbox’ın mevcut konsol pazar payının tam olarak ne kadar olduğunu sordu.

Son resmî verilere göre dünya genelinde yaklaşık 95,3 milyon PS5 satılırken, Xbox Series X|S satışları 35 milyon civarında seyrediyor. Bu durum, GTA 6’nın çıkacağı yeni nesil konsol pazarında Xbox’ın yaklaşık %27’lik bir paya sahip olduğunu gösteriyor.

Bu veriler ışığında, satılan her üç PS5 GTA 6 ön siparişine karşılık Xbox’ta bir sipariş verildiği sonucu çıkıyor. Kimileri bu 3'e 1'lik oranı PlayStation lehine büyük bir dengesizlik olarak görse de Xbox yönetimine göre oyuncu kitlesinin büyüklüğüyle doğru orantılı bir satış tablosu "eğrilik" değil, tam olarak bekleneni yansıtıyor.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

335 TL Değerindeki Bağımsız Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

335 TL Değerindeki Bağımsız Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Bir Battlefield 6 Oyuncusu, 470 Saat Oynadıktan Sonra Steam'den İade Almayı Başardı: Peki Nasıl?

Bir Battlefield 6 Oyuncusu, 470 Saat Oynadıktan Sonra Steam'den İade Almayı Başardı: Peki Nasıl?

[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Call of Duty: Modern Warfare 4'ten Heyecanı Tavan Yaptıran Yeni Fragman Geldi [Video]

Call of Duty: Modern Warfare 4'ten Heyecanı Tavan Yaptıran Yeni Fragman Geldi [Video]

379 TL Değerindeki Ghost Recon Future Soldier Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

379 TL Değerindeki Ghost Recon Future Soldier Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

[Ağustos 2026] Epic Games'te "Epic İndirimleri" Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

[Ağustos 2026] Epic Games'te "Epic İndirimleri" Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

GTA 6'nın 5 Bin TL'lik Ultimate Sürümü, Standart Sürümden Daha Çok Satıyor!

GTA 6'nın 5 Bin TL'lik Ultimate Sürümü, Standart Sürümden Daha Çok Satıyor!

İddia: GTA 6'nın Netflix'te Yayımlanacak Oynanış Görüntüleri Bir Dizi Gibi 3 Bölüm Olarak Gelebilir!

İddia: GTA 6'nın Netflix'te Yayımlanacak Oynanış Görüntüleri Bir Dizi Gibi 3 Bölüm Olarak Gelebilir!

Playstation Gta 6 Rockstar Xbox Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com