Xbox Yöneticisinden GTA 6 Ön Sipariş Kıyaslamalarına Sert Yanıt: "Xbox'ta Rekor Kırıyoruz"

Xbox yöneticisi Matthew Ball, GTA 6 ön siparişlerinin PS5 lehine dengesiz olduğu iddialarına pazar payı oranlarını savunarak yanıt verdi.

Piyasada Xbox Series X|S'ten daha fazla PS5 bulunması, GTA 6 ön siparişlerinin PlayStation tarafında belirgin şekilde önde olması beklentisini doğuruyor ancak bu hafta yayımlanan ve GTA 6 ön siparişlerinin ezici bir çoğunlukla PlayStation lehine olduğunu öne süren bir rapor, Xbox cephesinde hoş karşılanmadı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şirketin üst düzey yöneticilerinden biri, bu iddialara kamuoyu önünde yanıt vermekte gecikmedi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

"Ön sipariş oranlarımız, konsol pazar payımızla birebir uyuşuyor"

Söz konusu iddialar, Tom Warren’ın The Verge platformunda yayımladığı ve Xbox'taki güncel gelişmeleri ele alan geniş kapsamlı raporda yer aldı. Xbox Strateji Başkanı (CSO) Matthew Ball, rapordaki GTA 6 kısmına odaklanarak Warren'a sosyal medya üzerinden yanıt verdi ve Xbox platformundaki GTA 6 rakamlarından "son derece memnun" olduklarını vurguladı.

Ball açıklamasında, "Bu yapım Xbox tarafında rekorlar kırıyor ve sonbahar boyunca daha fazla rekorun kırılmasını bekliyoruz. İç analizlerimiz, ön sipariş payımızın konsol pazarındaki payımızla tamamen uyuştuğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Pazar payı hesabı tartışmaları beraberinde getirdi

Matthew Ball’un rekor vurgusundan ziyade pazar payına yaptığı atıf teknoloji dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Tom Warren, Ball’un bu paylaşımına yanıt vererek Xbox’ın mevcut konsol pazar payının tam olarak ne kadar olduğunu sordu.

Son resmî verilere göre dünya genelinde yaklaşık 95,3 milyon PS5 satılırken, Xbox Series X|S satışları 35 milyon civarında seyrediyor. Bu durum, GTA 6’nın çıkacağı yeni nesil konsol pazarında Xbox’ın yaklaşık %27’lik bir paya sahip olduğunu gösteriyor.

Bu veriler ışığında, satılan her üç PS5 GTA 6 ön siparişine karşılık Xbox’ta bir sipariş verildiği sonucu çıkıyor. Kimileri bu 3'e 1'lik oranı PlayStation lehine büyük bir dengesizlik olarak görse de Xbox yönetimine göre oyuncu kitlesinin büyüklüğüyle doğru orantılı bir satış tablosu "eğrilik" değil, tam olarak bekleneni yansıtıyor.