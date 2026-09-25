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Türkiye'de Steam’e Yönelik Erişim Engeli Kararları Artıyor: Engellenen Oyun Sayısı 255’e Yükseldi!

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EngelliWeb verilerine göre Türkiye'de Steam üzerinden erişim engeli getirilen oyun sayısı 255'e çıkmış durumda.

Türkiye'de Steam’e Yönelik Erişim Engeli Kararları Artıyor: Engellenen Oyun Sayısı 255’e Yükseldi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb projesi tarafından yürütülen güncel inceleme, popüler dijital oyun platformu Steam’de Türkiye’den erişime engellenen oyun sayısının hızla arttığını ortaya koydu.

Sulh ceza hâkimlikleri tarafından alınan kararlar doğrultusunda hakkında erişimin engellenmesi veya yayından çıkarılması kararı verilen oyun sayfası sayısı 255’e ulaştı ancak Steam’in bu oyunları henüz Türkiye’deki kullanıcılar için görünmez kılmaması nedeniyle, kararlar teknik olarak uygulanmış görünse de oyunlar platform üzerinde erişilebilir kalmaya devam ediyor.

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Türkiye'de Steam’e Yönelik Erişim Engeli Kararları Artıyor: Engellenen Oyun Sayısı 255’e Yükseldi!
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Kararların odağında yetişkin içerikli oyunlar yer alıyor

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Ağustos 2026’da yayınlanan ilk raporda erişime engelli oyun sayısı 45 olarak açıklanmışken, yeni mahkeme kararlarıyla birlikte bu sayı kısa sürede 255’e yükseldi. EngelliWeb’in verilerine göre engelleme kararına konu olan oyunların %98’i (250 oyun) Steam’in kendi yetişkin içerik sınıflandırma sistemi dahilinde yer alıyor. Yalnızca 5 oyunda (%2) herhangi bir yaş veya içerik sınıflandırması bulunmuyor.

Birden fazla etiket barındırabilen bu oyunların kategorilerine bakıldığında şu oranlar öne çıkıyor:

  • Genel Yetişkin İçerik: %98,0 (250 oyun)
  • Az Sıklıkta Çıplaklık veya Cinsel İçerik: %88,6 (226 oyun)
  • Sık Çıplaklık veya Cinsel İçerik: %85,1 (217 oyun)
  • Sadece Yetişkinlere Özel Cinsel İçerik: %84,7 (216 oyun)
  • Sıkça Şiddet veya Kan: %14,1 (36 oyun)

Steam bu kararları uygulamazsa ne olur?

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Steam, 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemelere uyum sağlamaz ve erişime engellenen 255 oyun için gerekli adımları atmazsa, Türkiye’de kademeli idari ve teknik yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), BTK ve Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) kanalıyla öncelikle yüksek miktarlı idari para cezaları uygulanacak. Cezalara ve uyarılara rağmen bildirimlerin gereği yapılmazsa, mahkeme kararıyla Steam’in Türkiye’deki internet trafiği bant genişliği %30 oranında kısıtlanacak. İhlalin devam etmesi durumunda bant genişliği daraltma oranı %50’ye çıkarılacak.

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