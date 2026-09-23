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Paradox Interactive'in Hearts of Iron IV Discord Sunucusunda "Atatürk Görseli" Krizi: Peki Tam Olarak Ne Yaşandı?

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Sosyal medyada hızla gündeme gelen Hearts of Iron IV Discord sunucusundaki Atatürk görseli krizinde tam olarak ne yaşandı?

Paradox Interactive'in Hearts of Iron IV Discord Sunucusunda "Atatürk Görseli" Krizi: Peki Tam Olarak Ne Yaşandı?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Ülkemizde de oyunlarıyla çokça bilinen Paradox Interactive'e ait popüler strateji oyunu Hearts of Iron IV’ün resmî Discord sunucusunda, Türk oyuncu topluluğu ile sunucu moderasyonu arasında geniş yankı uyandıran bir kriz yaşandı.

Olayın gelişim süreci, ekran görüntüleri ve tarafların beyanları sosyal medyada paylaşılmaya başlandıktan sonra ortada pek çok bilgi kirliliği de dolaşmaya başladı. Peki tam olarak ne yaşandı?

İçerikten Görseller

Paradox Interactive'in Hearts of Iron IV Discord Sunucusunda "Atatürk Görseli" Krizi: Peki Tam Olarak Ne Yaşandı?
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Bir Türk oyuncunun Discord hesabı sunucudan uzaklaştırıldı

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Süreç, profil fotoğrafında Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçek bir portresini kullanan bir Türk oyuncunun Discord sunucusundan uzaklaştırılmasıyla başladı.

Kullanıcı, yasağın kaldırılması için "HOI Ban Appeal" botu üzerinden itiraz talebinde bulundu. Moderatör chakerathe tarafından verilen yanıtta, kullanıcının hesabını geri alabilmesi için profil fotoğrafındaki gerçek Atatürk görselini kaldırması gerektiği bildirildi. Moderatör beyanında şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk tartışmalı kabul edildiği için sunucuda profil fotoğrafı olarak kullanılamaz. Oyunun geçtiği dönem sırasında veya sonrasında yaşamış tartışmalı kişilerin gerçek hayattaki görsellerine izin verilmiyor. Bununla birlikte, istersen sunucuda oyunun varsayılan Atatürk görselini kullanmanı engellemiyorum. Ona geçersen ya da ilgisiz başka bir görsel kullanırsan yasağını kaldırabilirim."

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Moderatörün "ittihat ve terakki" ve "gerekçe" açıklaması

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Görseller Platcorn'dan alınmıştır.

İtiraz sürecinin devamında moderasyon ekibinden chakerathe, yasağın gerekçesini detaylandırırken tarihi bağlamda şu iddia ve savunmalarda bulundu:

"Ermeni Soykırımı sırasında İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesiydi, bu olaylara destek verip vermediği veya dâhil olup olmadığı tartışmalıdır. Bu tür tartışmaların ve bunları konuşan kişilere yönelik saldırganlığın önüne geçmek için oyun içindeki etkinlikler veya görseller dışındaki Atatürk tasvirleri yasaklanmıştır."

Yani özetle moderatör, bu kararın kişisel olmadığını, sunucunun "Kural 2 - Tartışmalı Konulardan Kaçının" (gerçek hayattaki din, siyaset veya tartışmalı konuları konuşma yasağı) ilkelerine dayandığını öne sürdü.

Topluluğun tepkisinin ardından ikinci bir açıklama geldi

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Gelişmenin sosyal medyada ve Türk oyuncu topluluğunda duyulmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi ve yetkililere destek/itiraz ticketları açtı.

Hearts of Iron IV moderasyon ekibi tarafından sunucuda/destek kanalında yayımlanan genel yanıtta ise yaklaşım şu şekilde ifade edildi:

"Atatürk tıpkı Karl Marx gibi, modern siyasetle son derece ilgili, tartışmalı ve kutuplaştırıcı bir tarihi figür olduğu için yasaklanmıştır. Endişelerinizi, sorularınızı duymaktan memnuniyet duyarız. Moderasyon ekibimiz Türkleri hedef almıyor. Biz kişilerin kimlikleri, milliyetleri veya ırkları nedeniyle değil, baskınlar/kural ihlalleri nedeniyle işlem yapıyoruz."

Olay büyüyünce sunucuya yeni alımlar kapatıldı

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İtirazların artması ve kullanıcıların sunucu kanallarında ve destek sisteminde karara karşı tepkilerini dile getirmesi üzerine moderasyon ekibi şu adımları attı:

  • Açılan itiraz biletleri, eleştiri mesajları ve tepki içerikleri kanallardan temizlendi ve gizlendi.
  • Karara itiraz eden ve tepki gösteren çok sayıda Türk kullanıcı sunucudan kalıcı olarak uzaklaştırıldı.
  • Yaşanan yoğun tepki ve katılım akışını engellemek amacıyla Hearts of Iron IV resmî Discord sunucusu geçici olarak yeni üye alımına kapatıldı.

Jahrein, Paradox üst yönetimiyle iletişime geçtiğini açıkladı

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Yaşanan krizin sosyal medyada geniş kitlelere ulaşmasının ardından, "Jahrein" rumuzuyla bilinen içerik üreticisi ve yayıncı Ahmet Sonuç konuyla ilgili devreye girdiğini açıkladı.

Olayın paylaşıldığı sosyal medya gönderisinin altına yorum yapan Jahrein, "Ben üst düzey bir yöneticiye ilettim meseleyi. İlgileniyorum." ifadelerini kullanarak, yaşanan moderasyon skandalını doğrudan Paradox Interactive firmasının üst düzey yetkililerine aktardığını ve süreci takip ettiğini duyurdu.

Şimdilik Paradox Interactive cephesinden konuya dair herhangi bir resmî açıklama gelmiş değil fakat yeni bir gelişme olduğunda sizleri bilgilendiriyor olacağız.

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