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Araştırma: Yüksek Kilometreli Benzinli Araçlar mı Daha Dayanıklı Yoksa Elektrikliler mi?

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Yeni bir araştırma, milyonlarca muayene verisi ile yüksek kilometreli benzinli araçlarla elektrikli araçların dayanıklılığını ve uzun ömürlülüğünü kıyaslıyor.

Araştırma: Yüksek Kilometreli Benzinli Araçlar mı Daha Dayanıklı Yoksa Elektrikliler mi?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

İngiltere’de milyonlarca aracın muayene verileri incelenerek yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, elektrikli otomobillerin benzinli modellere kıyasla yollarda daha uzun süre kalabildiğini gösterdi.

Yıllardır süregelen "Elektrikli araçlar uzun vadede ne kadar dayanıklı?" sorusuna yanıt veren çalışma, özellikle kilometre arttıkça elektrikli araçların dayanıklılık farkını açıkça ortaya koyuyor.

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Araştırma: Yüksek Kilometreli Benzinli Araçlar mı Daha Dayanıklı Yoksa Elektrikliler mi?
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Kilometre arttıkça benzinli araçların arıza oranı tırmanıyor

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İngiltere'de araçların yol güvenliğini ölçen yıllık zorunlu MOT muayene sonuçlarına dayanan araştırma, araçların süspansiyon, fren, lastik ve egzoz gibi kritik aksamlarını inceledi. İlk yıllarda ve düşük kilometrelerde benzinli ve elektrikli araçlar benzer arıza oranları sergilerken, 65.000 kilometrenin geçilmesiyle birlikte dengeler değişiyor.

Yaklaşık 190.000 kilometreye ulaşıldığında benzinli araçların muayeneden kalma olasılığı elektrikli araçlara kıyasla %47 daha yüksek çıkıyor (Benzinlilerde %23,5 başarısızlık oranına karşın elektrikli araçlarda bu oran %16). Elektrikli araçlar yıl bazında daha yüksek mesafe katetmelerine rağmen, yaşlandıkça benzinli rakiplerine kıyasla daha güvenilir kalmayı sürdürüyor. Ayrıca hem elektrikli hem benzinli motor seçeneği sunan ortak platformlu modeller kıyaslandığında da kazanan taraf genel olarak elektrikli versiyonlar oluyor.

Süspansiyon ve frenler daha sağlam

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Araştırma, elektrikli araçların zayıf ve güçlü yönlerini aksam bazında da detaylandırıyor:

  • Lastik Aşınması: Elektrikli araçlar batarya ağırlıkları nedeniyle benzinli araçlara kıyasla belirgin şekilde daha fazla lastik aşındırıyor ancak doğuştan elektrikli olarak tasarlanan modeller, dönüştürülmüş platformlara göre lastikleri daha az yıpratıyor.
  • Süspansiyon: Araç ağırlığına rağmen elektrikli otomobiller, kilometreden bağımsız olarak benzinli araçlara göre daha az süspansiyon sorunu yaşııyor.
  • Fren Sistemleri: Rejeneratif frenleme sayesinde elektrikli araçlar fren arızalarında çok daha başarılı bir tablo çiziyor ancak 10 yılı aşan çok yaşlı elektrikli araçlarda, mekanik frenlerin seyrek kullanılmasına bağlı korozyon nedeniyle fren sorunları artabiliyor.

Çalışma ayrıca Nissan NV200 gibi hafif ticari van modellerinde de elektrikli versiyonların dizellere üstünlük sağladığını ortaya koyuyor. MOT muayeneleri batarya sağlığını ölçmediği için çalışmaya batarya verileri dahil edilmemiş olsa da, geçtiğimiz dönemde yapılan farklı araştırmalar elektrikli araç bataryalarının 140.000 kilometrede bile kapasitelerinin %90'ını koruduğunu gösteriyor.

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