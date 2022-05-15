Webtekno ekibi olarak sizleri sürekli önemli gelişmelerden haberdar etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta boyunca gözünüzden kaçmış olabileceğini düşündüğümüz bazı haberleri tekrar hatırlatmak istedik.

Sürekli değişip gelişen teknoloji dünyasında her hafta yeni gelişmelere şahit oluyor, bu haberleri detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Geride bıraktığımız haftada da teknoloji dünyasında oldukça önemli gelişmeler yaşandı.

Biz de bu içeriğimizde hem teknoloji dünyasında geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini hem de haftanın dikkat çekici içeriklerini sizler için bir araya getirdik. Gelin, tüm bu haberlere daha yakından göz atalım.

Geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmeleri

Dünyanın En İyi Üniversiteleri Açıklandı: İlk 500'de Türkiye’den 6 Üniversite Var

Round University Ranging (RUR), her yıl yayımladığı Dünya Üniversiteler Sıralaması'nın 2022 versiyonunu geçtiğimiz günlerde paylaştı. Liste, dünyanın en iyi üniversitelerini ortaya koyarken Türkiye'deki üniversitelerin dünya sıralamasındaki durumunu da göstermiş oldu.

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Galaksimizin Merkezindeki Kara Delik İlk Kez Görüntülendi! [Video]

28 Nisan'daki heyecan verici 'çığır açıcı yeni olayın açıklanacağı' duyurunun ardından bugün, beklenen açıklama geldi ve çığır açıcı keşif tüm dünyayla paylaşıldı. Avrupa Güney Gözlemevi, galaksimizin merkezindeki devasa kara deliğin fotoğrafını ilk kez paylaştı.

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Apple Artık Dünyanın En Değerli Şirketi Değil: İşte Tahtın Yeni Sahibi

Apple, hisse senetlerinde yaşanan yüzde 5'lik düşüşle "dünyanın en değerli şirketi" unvanını kaybetti. An itibarıyla dünyanın en değerli şirketi, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco...

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Türkiye'de 1 Hafta Tatil Yapmanın 'Ortalama' Fiyatı Açıklandı (Bu Yaz da Balkonda Güneşleneceğiz)

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'de iki kişilik bir ailenin bir haftalık tatil yapabilmesi için yaklaşık kaç para harcaması gerektiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bu yaz tatil yapmak muhtemelen hiç kimse için kolay olmayacak.

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Mars'ta Mağara Kapısına Benzeyen Gizemli Bir Yapı Bulundu (Komplo Teoricilerini Çıldırtır)

NASA'nın yeni yayımladığı Mars fotoğrafları, adeta bir mağara kapısı gibi duran merak uyandıran bir yapıya yer verdi. Fotoğraftaki yapının gizemi açıklanmasa da bir teori ortaya atıldı.

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