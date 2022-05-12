Dünyanın En İyi Üniversiteleri: İlk 500'de 6 Türk Var

Round University Ranging (RUR), her yıl yayımladığı Dünya Üniversiteler Sıralaması'nın 2022 versiyonunu geçtiğimiz günlerde paylaştı. Liste, dünyanın en iyi üniversitelerini ortaya koyarken Türkiye'deki üniversitelerin dünya sıralamasındaki durumunu da göstermiş oldu.

Üniversiteler, geleceğimizin, sosyal becerilerimizin ve kişiliğimizin şekillenmesinde en büyük araç olduklarından en iyi eğitim kurumuna gitmek pek çoğumuzun hayal ettiği veya etmekte olduğu bir şey. Peki, dünyada ve Türkiye’de öğrencilerin tercih edebilecekleri en iyi üniversiteler hangileri?

İşte bu sorunun cevabı, Round University Ranking (RUR) tarafından hazırlanan Dünya Üniversite Sıralaması 2022 listesiyle verildi. Bu yıl toplam 1032 üniversitenin listelendiği liste, hem dünyadaki üniversitelerin sıralamasını hem de Türkiye'deki üniversitelerin içinde bulunduğu durumu gösterdi. Dünyanın en iyi üniversiteleri ve Türkiye’nin listedeki en iyi 10 üniversitesi şu şekildeydi:

Dünyanın en iyi üniversiteleri

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) – ABD Harvard Üniversitesi – ABD Massachusetts Teknoloji Enstitüsü – ABD Stanford Üniversitesi – ABD Karolinska Enstitüsü – İsveç İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü – İsviçre Kolombiya Üniversitesi – ABD Imperial College London – Birleşik Krallık Chicago Üniversitesi – ABD Johns Hopkins Üniversitesi – ABD

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi – 336.

Koç Üniversitesi – 362.

İstanbul Teknik Üniversitesi – 384.

Sabancı Üniversitesi – 434.

Boğaziçi Üniversitesi – 437.

Bilkent Üniversitesi – 485.

Ankara Üniversitesi – 527.

Hacettepe Üniversitesi – 549.

İstanbul Üniversitesi – 555.

Gazi Üniversitesi – 653.

Türkiye’de öne çıkan diğer üniversiteler

Ege Üniversitesi – 741.

Yıldız Teknik Üniversitesi – 742.

Dokuz Eylül Üniversitesi – 779.

Erciyes Üniversitesi – 808.

Marmara Üniversitesi – 877.

Bu yılki listede Türkiye’de en ön plana çıkan isim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu. Geçtiğimiz yıl listede 425. olan ODTÜ, bu yıl 89 sıra birden yükseldi. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi 50, Bilkent Üniversitesi 132, Hacettepe Üniversitesi 161 ve İstanbul Teknik Üniversitesi 72 sıra birden geriledi..

Üniversiteler neye göre sıralanıyor?

RUR, üniversiteleri eğitim (%40), araştırma (%40), uluslararası çeşitlilik (%10) ve finansal sürdürülebilirlik (%10) olarak dört ana başlıkta değerlendiriyor. Her bir ana başlık altında toplam 20 indikatör değerlendiriliyor. Üniversiteler, genel sıralamanın yanı sıra beşeri bilimler, yaşam bilimleri, tıp bilimleri, doğa bilimleri, sosyal bilimler ve mühendislik başlıkları altında da ayrı sıralamaya tabi tutuluyor.