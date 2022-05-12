Mars'ta Mağara Kapısına Benzeyen Gizemli Bir Yapı Bulundu

NASA'nın yeni yayımladığı Mars fotoğrafları, adeta bir mağara kapısı gibi duran merak uyandıran bir yapıya yer verdi. Fotoğraftaki yapının gizemi açıklanmasa da bir teori ortaya atıldı.

Bugüne kadar pek çok gizem ve komplo teorisi yaratan Mars fotoğrafları görmüştük. Günümüzde pek çok fütürist için insanlığın bir sonraki hedefi olan Kızıl Gezegen, bugünse görenlerin tüylerini diken diken edecek kadar ilginç ve gizemli bir fotoğrafla gündeme geldi.

NASA’nın Curiosity uzay aracındaki Mast Camera tarafından 7 Mayıs’ta çekilen görüntü, kayanın içine doğru kazılmış bir kapıya benzeyen yapı gösterdi. Fotoğrafı gören kişilerin ürkmesine neden olan bu yapı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat yapının nasıl oluştuğuna dair bazı teoriler mevcut.

Mars'taki 'gezegen kapısı':

Reddit’te bazı kullanıcıların teorilerine göre kayadaki kapı şeklindeki yarık, baskı nedeniyle kesik şeklinde meydana gelen bir kırık olabilir. Bu kırığa neden olabilecek basıncaysa Mars’taki depremlerden biri yol açmış olabilir.

Bu bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz fotoğrafın tamamında herhangi bir ölçek bulunmuyor. Bu da söz konusu kırığın ve etrafındaki kayaların ve taşların ilk başta algıladığımız gibi büyük değil, santimetrelerle ölçülebilecek kadar küçük olabileceğine işaret ediyor. Resmin kaynağı olan NASA’nın ham fotoğraflarınaysa bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.