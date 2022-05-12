Apple, hisse senetlerinde yaşanan yüzde 5'lik düşüşle "dünyanın en değerli şirketi" unvanını kaybetti. An itibarıyla dünyanın en değerli şirketi, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uzun süredir elinde tuttuğu "dünyanın en değerli şirketi" unvanını kaptırdı. Küresel çapta dalgalı olan ekonomik göstergelere yenik düşen Apple'ın hisse senetlerinde yaşanan negatif hareket ile Suudi Arabistan merkezli petrol şirketi Aramco, zirveyi Apple'ın elinden aldı.

Apple hisseleri son yirmi dört saatte yüzde 5 civarı değer kaybetti. Bu da şirketin değerini 2,37 trilyon dolara çekti. Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi ise 2,42 trilyon değerlemeyle Apple'ı geride bıraktı. Aradaki fark çok da büyük değilmiş gibi görünüyor olsa da sektörler arasındaki durum, Apple'ın uzunca bir süre tahtından uzak kalmasına neden olabilir gibi görünüyor.

"Şaşırtıcı bir şey yok"

Açık konuşmak gerekirse Apple'ın dünyanın en değerli şirketi unvanını kaptırması pek de şaşırtıcı değil. Zira COVID-19 salgını küresel dengeleri tam anlamıyla değiştirdi. Bugün küresel bir ekonomik kriz olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu da yatırımcıları riskli yatırımlardan uzaklaştırıyor. Petrolün hem pandemi sürecinde hem de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle değerleniyor olması, Aramco'yu dünyanın en değerli şirketi haline getirmiş durumda.

Dünyanın en değerli 10 şirketi an itibarıyla şöyle: