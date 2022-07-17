Webtekno ekibi olarak sizleri sürekli önemli gelişmelerden haberdar etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta boyunca gözünüzden kaçmış olabileceğini düşündüğümüz bazı haberleri tekrar hatırlatmak istedik.

Sürekli değişip gelişen teknoloji dünyasında her hafta yeni gelişmelere şahit oluyor, bu haberleri detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Geride bıraktığımız haftada da teknoloji dünyasında oldukça önemli gelişmeler yaşandı.

Biz de bu içeriğimizde hem teknoloji dünyasında geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini hem de haftanın dikkat çekici içeriklerini sizler için bir araya getirdik. Gelin, tüm bu haberlere daha yakından göz atalım.

Geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmeleri

James Webb Uzay Teleskobu ile Çekilen 'İlk Renkli Uzay Fotoğrafları' Paylaşıldı! Evrenin Sırlarını Açığa Çıkarmanın İlk Adımı…

NASA, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ve tarihi bir öneme sahip olan ilk renkli fotoğrafla birlikte çekilen yeni renkli fotoğrafları da paylaştı. İlk fotoğrafta SMACS 0723 galaksi kümesi yer alıyordu.

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X-Men ile Marvel Sinematik Evreni, Resmen Birleşti! İşte X-Men'in Marvel Dünyasına Girdiği Sahne [Video]

Ms. Marvel dizisinin sezon finali, Marvel hayranlarını sevindiren bir detaya yer verdi. Kökenini öğrenmek isteyen Ms. Marvel, söylenenler ve arka planda çalan müzikle X-Men ve MCU'nun birleşimini müjdeledi.

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KYK Borçları İçin Yeni Düzenlemenin Ne Zaman Açıklanacağı Belli Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KYK borçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, düzenlemenin tamamlandığı ve ne zaman kamuoyu ile paylaşılacağı gün yüzüne çıkarıldı.

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Bill Gates, Tüm Servetini 'Bağışlayacağını' Açıkladı: "En Zengin İnsanlar Listesinden Çıkacağım"

Bill Gates, 2000 yılında kurduğu Gates Vakfı'na 20 milyar dolar daha bağışlayacağını duyurdu. Vakıf ve kendi geleceği ile ilgili bilgi veren Gates, yakın arkadaşı Warren Buffett'a da teşekkür etti.

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Yeni Marvel Film ve Dizilerindeki Göz Kanatan Görsel Efektlerin Sebebi Belli Oldu: Kimse Marvel ile Çalışmak İstemiyor!

Marvel ile birlikte çalışan görsel efekt sanatçıları, Reddit'teki bir paylaşım altında bir araya gelerek şirkete isyan etti. Çalışanların pek çoğu Marvel'ın verdiği tonlarca paranın bile sarf ettikleri çabaya ve yaptıkları fedakarlıklara değmediğinden yakındı.

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