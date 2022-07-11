Marvel ile birlikte çalışan görsel efekt sanatçıları, Reddit'teki bir paylaşım altında bir araya gelerek şirkete isyan etti. Çalışanların pek çoğu Marvel'ın verdiği tonlarca paranın bile sarf ettikleri çabaya ve yaptıkları fedakarlıklara değmediğinden yakındı.

Gelişen teknolojiyle birlikte filmlerde gördüğümüz görsel efektleri oluşturmak artık çok daha zahmetsiz bir iş olsa da, artan kolaylık aynı zamanda filmlerde görsel efekt oranını da büyük oranda artırıyor. Görsel efekt denince akla gelen ilk isimlerden birisi de elbette Marvel oluyor. Fakat Marvel, bugün çok daha farklı bir şekilde gündeme geldi.

Marvel ile birlikte çalışan görsel efekt sanatçıları, şirket hakkında oldukça dikkat çekici iddialarda bulundu. Çalışanlar, Marvel ile birlikte çalışmanın ne kadar yorucu ve stresli olduğundan yakınırken, birçoğu da bir daha asla Marvel ile çalışmayacağını, Marvel ile çalışmanın CV’ye olan katkısının da yaptıkları fedakarlıklara değmediğini belirtti.

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"Parasına değmez"

Reddit’te r/VFX grubu altında haftalardır yapılan paylaşımlarda ortaya atılan iddialarda başlık altında Marvel hakkında neredeyse hiçbir olumlu yorum bulunmuyordu. Paylaşıma yorum yapanların büyük bir çoğunluğu Marvel’ın ‘güzel para’ verdiğini söylerken, verilen paranın sarf ettikleri efora değmediğini belirtti. Bazı kullanıcıların yaptıkları paylaşımlar da şu şekildeydi:

“Açıkçası Marvel dizilerinde çalışmaktan bıktım ve yoruldum. Marvel muhtemelen en kötü prodüksiyon metodolojisine ve VFX yönetimine sahip. Dizi için ayrılan sürenin yarısından fazlası bitmeden dizinin görünümünü asla düzeltemezler. Marvel dizilerinde çalışan sanatçılara kesinlikle harcadıkları iş miktarı kadar maaş ödenmiyor.”

“Marvel filmlerinde ve TV şovlarında çalışmamayı talep ediyorum. Ne yazık ki, en büyük müşterimiz haline geliyorlar. Fikrini üç kez daha değiştirebilmek için bir dizi seçenek bekliyorlar.”

“Neredeyse üç yıldır Marvel'dayım. Cehennemin yedinci katına hoş geldiniz.”

“Arka arkaya üçüncü Marvel projemdeyim ve kelimenin tam anlamıyla bir cumartesi günü sabah 5:30'da 'Bunu artık yapmak istemiyorum' stresiyle uyandım. Şimdi saat 6 ve Marvel dışında projeleri olan bir yere başvurmak için Reel yapıyorum çünkü artık bunu yapamam.”

“Marvel, yetişkin erkeklerin stresten duvarları yumruklamasına ve monitörleri fırlatmasına sebep oldu. Birkaç kez kendimi kaybettim ve bunun evlilikler üzerinde yaratabileceği yükü gördüm. Ama parası harikaydı. Bir müşteri olarak Marvel'i boşver, jenerikte isminin geçmesi buna değmez.”

“WandaVision'ın krizinden kurtulmam altı aydan fazla sürdü. Buna değmez. Dışarıdaki kadar iyi görünen daha iyi yürütülen projeler varken değil.”

Marvel, günden güne görsel efektlere bağımlı hale gelmeye devam ederken görsel efekt sanatçılarının tepkilerinin şirkette nasıl değişikliklere yol açacağı henüz bilinmiyor. Öte yandan bu şikâyetler, son zamanlarda Marvel yapımlarındaki kötü görsel efektlere de bir açıklama olarak değerlendiriliyor:

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