KYK Borçları İçin Düzenleme Ne Zaman Açıklanacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KYK borçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, düzenlemenin tamamlandığı ve ne zaman kamuoyu ile paylaşılacağı gün yüzüne çıkarıldı.

Türkiye'nin son dönemlerde sık sık konuştuğu meselelerden bir tanesi, Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) alınan öğrenim kredilerinin geri ödeme miktarları. Üniversiteden mezun olan öğrenciler, özellikle de bu yıl oldukça uçuk kaçık geri ödeme tutarları ile karşı karşıya kaldılar ve bu durum, özellikle de sosyal medyanın gündemine oturdu. Yetkililer, önceki günlerde yaptıkları açıklamalarda çözüm arayışları üzerinde olduklarını açıklamışlardı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın KYK borçları ile ilgili yaptığı çalışmayı tamamladığı ifade edildi. Üstelik iddiaya göre bakanlık, meğer uzunca bir süre önce bu mesele üzerinde çalışıyormuş ancak siyasi malzeme olmaması için gündeme getirmemiş. Bakanlığa yakın isimlerden edinilen bilgilere göre, düzenlemenin ne zaman açıklanacağı da belli olmuş durumda.

KYK borçlarıyla ilgili düzenleme, önümüzdeki günlerde açıklanacak

Edinilen bilgiler doğruysa Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak. Bu esnada KYK borçlarıyla ilgili yapılan düzenleme de kamuoyu ile paylaşılacak.

Konunun bir numaralı muhataplarından olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada gençleri mağdur etmeyeceklerini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar ile gençlerin mağduriyetlerinin hangi ölçüde giderileceği gün yüzüne çıkmış olacak.

Gençlik ve Spor Bakanı tarafından yapılan açıklama için:

KYK borçlarına gösterilen tepkilet içinse: