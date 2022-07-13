Ms. Marvel dizisinin sezon finali, Marvel hayranlarını sevindiren bir detaya yer verdi. Kökenini öğrenmek isteyen Ms. Marvel, söylenenler ve arka planda çalan müzikle X-Men ve MCU'nun birleşimini müjdeledi.

Disney’in 21st Century Fox’u satın alımının 2019 yılında tamamlanmasıyla birlikte Marvel Sinematik Evreni’nde de büyük bir beklenti oluşmuştu. Pek çok Marvel hayranı, X-Men serisinin ve karakterlerinin Marvel Sinematik Evreni’ne dahil edilmesini bekliyordu. Bu konu hakkında daha önce Kevin Feige’den bir ‘ipucu’ gelirken, bugün konu netleşti.

Yazı, bu bölümden sonra Ms. Marvel hakkında SPOILER içermektedir.

Marvel’ın ekranlarda oynayan en yeni dizisi Ms. Marvel’ın sezon finali, beklenen sürprizin habercisi oldu. Bugüne kadar kökeni bilinmeyen süper kahraman, dizinin son bölümünde bir mutant olabileceğini öğrendi. Üstelik bununla birlikte aynı bölümde büyük bir ipucuna daha yer verildi.

X-Men animasyonunun müziği de dizide çaldı!

Ms. Marvel kökenini sorgulama aşamasındayken mutant olabileceğini öğrendiği sahnede aynı zamanda X-Men animasyon serisinin akıllara kazınan müziği çaldı. Bu müzik ve Ms. Marvel’ın mutant olabileceğini öğrenmesi, X-Men dünyası ile Marvel Sinematik Evreni’nin resmen birleştiğinin kanıtı oldu. Öte yandan Marvel, akıllarda bazı soru işaretleri de yarattı.

Ms. Marvel, çizgi romanlarda bir mutant değil:

Ms. Marvel, son bölümde mutant olduğunu kesin olarak öğrenmiş durumda değil. Kendisine yalnızca bunun bir ihtimal olduğu söyleniyor. Karakter, çizgi romanlardaysa Kree deneylerinin sonucunda ortaya çıkan insansı bir canlı olarak gözüküyor. Fakat Marvel Sinematik Evreni, Inhumans’ın başarısızlığıyla birlikte Kamala’nın da hikâyesini değiştirmiş olabilir.