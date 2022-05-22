Webtekno ekibi olarak sizleri sürekli önemli gelişmelerden haberdar etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta boyunca gözünüzden kaçmış olabileceğini düşündüğümüz bazı haberleri tekrar hatırlatmak istedik.

Sürekli değişip gelişen teknoloji dünyasında her hafta yeni gelişmelere şahit oluyor, bu haberleri detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Geride bıraktığımız haftada da teknoloji dünyasında oldukça önemli gelişmeler yaşandı.

Biz de bu içeriğimizde hem teknoloji dünyasında geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini hem de haftanın dikkat çekici içeriklerini sizler için bir araya getirdik. Gelin, tüm bu haberlere daha yakından göz atalım.

Geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmeleri

WhatsApp Gruplarından Vicdan Azabı Çekmeden Ayrılmanızı Sağlayacak Özellik Geliyor

Son haftalarda uzun zamandır beklenen yeni özelliklerini yayımlayan WhatsApp, bir sürpriz özellikle daha gündeme geldi. WhatsApp'ın beta sürümünde görülen yeni özellik, gruplardan ayrıldığınızda artık kimsenin bilgilendirilmemesini sağlayacak.

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Çaykur, Çay Fiyatlarına Yüzde 43,7 Zam Yaptı, Sosyal Medya Karıştı

Devlete bağlı çay üretim şirketi Çaykur'un, çay fiyatlarına ortalama %43,7'lik zam yaptığı ifade edildi. Önümüzdeki ay yeni bir zammın daha geleceği söylenirken, zam haberi sosyal medyada gündem oldu.

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Sosyal Medya Fenomeni Simge Barankoğlu Gözaltına Alındı: Dolandırıcılıkla Suçlanıyor!

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, bir kez daha dolandırıcılık iddiası ile gözaltına alındı. İzmir Ödemiş'te yakalanan Simge Barankoğlu'nun hakkında arama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Fenomen, geçmiş dönemlerde de dolandırıcılıktan yargılanmış ve hapis yatmıştı.

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Elon Musk'ın Bir SpaceX Çalışanına Cinsel Tacizde Bulunduğu İddia Edildi: Musk'tan İlk Açıklama Geldi!

Elon Musk'ın 2016 yılında SpaceX'te çalışan bir uçuş görevlisine cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. İddialara göre 'cinsel taciz' ile başlayan teklif reddedilince söz konusu kadın çalışana 'susması' için 250 bin dolar verildi.

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Gibi'nin Başrolünden 'Gibi vs Erşan Kuneri' Tartışması Başlatan Zafer Algöz'e Yanıt

Geçtiğimiz gün Zafer Algöz'ün Erşan Kuneri hakkındaki bir eleştiriye verdiği cevapla başlayan Gibi - Erşan Kuneri tartışması dizinin baş karakterlerinden 'İlkkan'dan yanıt geldi. Karaktere hayat veren oyuncu Kıvanç Kılınç, isim vermeden yaptığı paylaşımda Algöz'ün üslubuna tepki gösterdi.

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