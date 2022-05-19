Geçtiğimiz gün Zafer Algöz'ün Erşan Kuneri hakkındaki bir eleştiriye verdiği cevapla başlayan Gibi - Erşan Kuneri tartışması dizinin baş karakterlerinden 'İlkkan'dan yanıt geldi. Karaktere hayat veren oyuncu Kıvanç Kılınç, isim vermeden yaptığı paylaşımda Algöz'ün üslubuna tepki gösterdi.

Cem Yılmaz’ın merakla beklenen yeni yapımı Erşan Kuneri, geçtiğimiz cuma günü Netflix’te izleyicilerle buluşmuştu. G.O.R.A filmiyle hayatımıza giren karakterin yeniden ekranlara taşındığı dizi, çıkışıyla birlikte izleyicilerden karışık tepkiler toplamıştı. Öte yandan dizi, Türkiye’nin ünlü isimleri arasında da tartışmaya yol açtı.

Cem Yılmaz’ın pek çok filminde yer alan usta oyuncu Zafer Algöz, geçtiğimiz gün sosyal medyada dizi hakkında bir yoruma yanıt vermişti. Algöz, dizinin bir şekilde Gibi’ye benzediğini belirten izleyiciye sert bir cevap vererek “Gibi’nin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek.” ifadelerini kullanmıştı. Bunun ardından bir başka paylaşımda da Exxen'de yayımlanan Gibi’nin yaratıcısı Feyyaz Yiğit’i tiye almıştı.

Zafer Algöz’ün tartışma yaratan paylaşımları:

Zafer Algöz’e Gibi’nin başrolünden yanıt geldi

Gibi’nin başrol oyuncularından birisi olan Kıvanç Kılınç, Algöz’ün paylaşımlarının ardından isim vermeden tepkili bir paylaşım yaptı. Kıvanç Kılınç’ın paylaşımı, Gibi ekibinden gelen ilk yanıt niteliği taşırken dizinin arkasındaki isim olan Feyyaz Yiğit’tense henüz bir açıklama gelmedi.