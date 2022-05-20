Elon Musk, Çalışanına Cinsel Taciz Uygulamakla Suçlanıyor

Elon Musk'ın 2016 yılında SpaceX'te çalışan bir uçuş görevlisine cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. İddialara göre 'cinsel taciz' ile başlayan teklif reddedilince söz konusu kadın çalışana 'susması' için 250 bin dolar verildi.

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk ile ilgili mide bulandırıcı bir iddia ortaya atıldı. Business Insider'da yer alan bir habere göre Elon Musk, 2016 yılında SpaceX bünyesinde çalışan bir kadına cinsel tacizde bulunmuştu. Elon Musk'ın söz konusu çalışanla birlikte olmak için ona bir at teklif ettiği, olayların iyiden iyiye çirkinleşmesi üzerine tarafların arabulucuya gittikleri ve SpaceX'in kadın çalışana 'susması için' 250 bin dolar ödeme yapmayı kabul ettiği ileri sürülüyor. Olayın şimdi açığa çıkması ise zamanlama açısından manidar.

İddialara göre yaşanan olaylar silsilesi, söz konusu kadının SpaceX kurumsal uçuşlarında Elon Musk'ın dikkatini çekmesiyle başladı. Milyarder iş insanı, kadın çalışandan kendisine masaj yapmasını istemişti. Hatta SpaceX'in bu kadını profesyonel masörlük sertifikası almaya teşvik ettiği ileri sürülüyor. İddiaya göre Elon Musk, masaj teklifini kabul etmek durumunda olan kadını (kadının uçuş görevlisi olduğu ve masaj teklifinin olağan olduğu söyleniyor) masaj kabinine çağırdıktan sonra penisini göstermiş ve masajdan çok daha fazlasını istemiş.

Musk'ın teklifini kabul etmeyen kadına mobbing uygulandığı söyleniyor

Insider, tacize uğradığı ileri sürülen kadınla ilgili açıklamalarında, mobbing iddiasında da bulundu. Yapılan açıklamalara göre Elon Musk'ın birliktelik teklifini kabul etmeyen uçuş görevlisi, sonraki süreçte daha az uçmuş. Çünkü SpaceX, bu kadının uçuşlarda olmasını pek de istememiş. Tacize uğrayan kadının arkadaşı ile görüşen muhabirler, kadının bu durumu misilleme olarak kabul ettiğini ifade ediyor.

Milyarder iş insanı ile iletişime geçen Insider, dikkat çeken bir yanıt aldı. Elon Musk, konuyla ilgili açıklamalarında "Cinsel tacize meyilli olsaydım, bunun 30 yıllık kariyerimde ilk kez gün ışığına çıkması pek olası olmazdı." diyerek iddiaları reddetmiş oldu. SpaceX yetkilileri ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamış durumdalar.

"Bana yönelik saldırılar artacak"

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Elon Musk, kendisine yönelik saldırıların artacağını söylemişti. Elon Musk'a göre bu 'saldırıların' siyasi nedenleri bulunuyor. Taciz iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte geçtiğimiz saatlerde de konuyla ilgili bir paylaşım yapan Elon Musk, "Bana yönelik saldırılara siyasi mercekten bakılmalıdır. Bu, onların alçak ve standart oyunlarıdır. Ancak hiçbir şey beni iyi bir gelecek ve özgür konuşma hakkı için savaşmaktan alıkoyamaz." ifadelerini kullandı.