Sosyal Medya Fenomeni Simge Barankoğlu Gözaltına Alındı

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, bir kez daha dolandırıcılık iddiası ile gözaltına alındı. İzmir Ödemiş'te yakalanan Simge Barankoğlu'nun hakkında arama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Fenomen, geçmiş dönemlerde de dolandırıcılıktan yargılanmış ve hapis yatmıştı.

Sosyal medyadaki "Korktun mu?" videolarıyla bir dönem herkesin maruz kaldığı sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, İzmir Ödemiş'te gözaltına alındı. Barankoğlu'nun, dolandırıcılık iddiasıyla hakkında arama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Barankoğlu, geçtiğimiz dönemlerde de benzer bir iddia nedeniyle yargılanmış ve hatta hapis yatmıştı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün rutin uygulamalarında durdurulan Barankoğlu'na yapılan GBT sorgusunda, fenomen hakkında arama kararı çıkarıldığı görüldü. Bunun üzerine gözaltına alınan fenomenin emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye gönderileceği öğrenildi.

56 gün hapis yatmıştı

Simge Barankoğlu, 2021'in sonunda da benzer iddialar nedeniyle gözaltına alınmış ve hatta mahkemede yargılanmıştı. Bu süreçte tutuklu kalan ve cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni, 56 gün hapis yattıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Aralık 2021'deki operasyon, sosyal medyada dolandırıcılık yapan bir şebeke üzerineydi ve Barankoğlu da bu şebeke kapsamında gözaltına alınmıştı. Ancak yeni gözaltıyla ilgili henüz net bir bilgi yok. Bu seferki gözaltının önceki şebekeyle ilgisi olup olmadığı şimdilik bilinmiyor...