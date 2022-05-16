Çay Fiyatlarına Yüzde 43 Zam, Sosyal Medyayı Karıştırdı

Devlete bağlı çay üretim şirketi Çaykur'un, çay fiyatlarına ortalama %43,7'lik zam yaptığı ifade edildi. Önümüzdeki ay yeni bir zammın daha geleceği söylenirken, zam haberi sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye’de üretimde ve tüketimde astronomik bir şekilde yükselen enflasyon, her geçen gün yeni zamlar görmemize neden oluyor. Temel ürünlerin fiyatları bile her gün değişmeye devam ediyorken bugün pek çoğumuzun günlük yaşamında eksik olmayan çay hakkında üzücü bir haber geldi.

Devlete bağlı çay üretim şirketi Çaykur’un çay fiyatları, yeni haftaya girişimizle birlikte %43,7 oranında zamlandı. Yeni zamlar sosyal medyada tartışma konusuna dönüşmüşken bu zam, aslında birkaç gün önceden beklenmeye başlamıştı. 14 Mayıs günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl 3,87 TL olan yaş çay alım fiyatının %73 artışla 6,70 TL’ye yükseldiğini, 13 kuruş olan destekleme priminin ise %130,8 artışla 30 kuruşa çıkarıldığını duyurmuştu.

"Yeni bir zam da yolda"

Sektörden elde edilen bilgilerse ortalama %43’lük bu zammın sadece başlangıç olduğuna işaret etti. Son yıllarda sürekli zarar açıklayan Çaykur’un haziran ayında da çay fiyatlarına %10-15 oranında bir zam daha yapabileceği iddia edildi.

Çaya zam haberi sosyal medyayı karıştırdı: