Webtekno ekibi olarak sizleri sürekli önemli gelişmelerden haberdar etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta boyunca gözünüzden kaçmış olabileceğini düşündüğümüz bazı haberleri tekrar hatırlatmak istedik.

Sürekli değişip gelişen teknoloji dünyasında her hafta yeni gelişmelere şahit oluyor, bu haberleri detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Geride bıraktığımız haftada da teknoloji dünyasında oldukça önemli gelişmeler yaşandı.

Biz de bu içeriğimizde hem teknoloji dünyasında geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini hem de haftanın dikkat çekici içeriklerini sizler için bir araya getirdik. Gelin, tüm bu haberlere daha yakından göz atalım.

Geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmeleri

TOGG, Yerli Otomobilin Üretimi İçin Yeni İş İlanları Açtı

TOGG, yerli otomobilin üretiminde görev alacak çalışanlar için yeni ilanlar verdi. Toplamda 43 pozisyon için işe alım yapan şirket, elemanlarının hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini de bir bir açıkladı.

İlgili habere ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

YouTuber Porçay İçin Tahliye Kararı Verildi!

'Ezhel Parodi' videosuyla hakkında dava açılan ve geçtiğimiz günlerde hapis cezası onanan YouTuber Porçay hakkında yeni gelişme yaşandı. Porçay için tahliye kararı verildiği bildirildi.

İlgili habere ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Sosyal Medya Fenomeni, OnlyFans Hesabından Ne Kadar Para Kazandığını Açıkladı

OnlyFans gelirini açıklayan Türk influencer, sosyal medyada gündem oldu. Gelin influencer’ın toplam OnlyFans gelirine ve sosyal medyadan gelen tepkilere beraber göz atalım.

İlgili habere ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Merkez Bankası, Faiz Kararını Açıkladı: Enflasyonun Düşmesi İçin Gereken Şartlar Paylaşıldı..

2022 yılı boyunca faizi %14 seviyesinde sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde haziran ayı faiz kararını açıkladı. Faiz, yeniden sabit bırakıldı.

İlgili habere ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Elon Musk'ın Çocuğu, Babasını Reddetti: Hem Soyadını Hem Cinsiyetini Değiştirecek!

Elon Musk'ın 18 yaşına giren transseksüel çocuğu Xavier Alexander Musk, isim ve cinsiyet değişikliği için mahkemeye başvurdu. Babasıyla olan tüm bağını koparmak istediğini söyleyen genç, annesinin soyadını alacak.

İlgili habere ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.