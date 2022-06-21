TOGG, Yerli Otomobilin Üretimi İçin Yeni İş İlanları Açtı

TOGG, yerli otomobilin üretiminde görev alacak çalışanlar için yeni ilanlar verdi. Toplamda 43 pozisyon için işe alım yapan şirket, elemanlarının hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini de bir bir açıkladı.

Türkiye'nin yerli otomobili için geri sayım sürerken, şirketteki yapılanma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda; sadece dün iki yeni iş ilanı açan TOGG, bünyesine çok sayıda eleman katmaya çalışıyor.

TOGG'un Linkedln'deki profiline baktığımızda, aktif durumda olan 43 iş ilanı olduğunu görüyoruz. Ayrıca şirket yalnızca Türkiye için değil, Almanya'daki ofisi için de işe alımlar yapıyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan TOGG'un hangi pozisyonlar için eleman aradığına ve bu elemanlarda hangi niteliklere bakıldığına göz atalım.

İşte TOGG'un yeni ilanları ve aranan şartlar

Şirketin en güncel ilanlarından bir tanesi, Elektrik Elektronik Sistem Mühendisi. Bu pozisyonda işe alınacak mühendis, şirketin Gebze'deki fabrikasında çalışacak. Diğer yeni ilanda ise Sigorta Süreç Tasarımı ve Dijital Çözümler Uzmanı arandığını görüyoruz. Peki TOGG, bu ilanlar için hangi kriterleri gözetiyor?

Elektrik Elektronik Sistem Mühendisi için aranan şartlar:

Elektrik elektronik ya da bilgisayar mühendisliği programlarından mezun olmak.

Elektrik elektronik sistem mühendisliği alanında en az 5 yıl deneyim.

Otomotiv sistem mühendisliği deneyimi.

ISO 26262 uygulamalarına aşina olmak.

Dijital video işleme işinden anlamak.

CAN, Ethernet, LIN, RF / BLT, GMSL, AUTOSAR, DOIP, ÜDS, SOMEIP, PREEVision, Linux, RTOS ve CAD / CAE uygulamalarına aşinalık.

İleri düzeyde İngilizce.

Sigorta Süreç Tasarımı ve Dijital Çözümler Uzmanı için aranan şartlar:

İşletme, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya diğer mühendislik programlarından mezun olmak.

Sigorta sektöründe iş analizliği, dijital dönüşüm ve danışmanlık gibi alanlarda en az 3 yıl deneyim.

Veri odaklı iş modelleri, veri analitiği ve e-ticaret sektöründe bilgi sahibi olmak.

İleri düzeyde İngilizce.

Az önce de belirttiğimiz gibi; bunlar TOGG'un dün açtığı ilanlar. Ancak şirketin onlarca ilanı daha var.

İşte TOGG'un eleman aradığı bazı pozisyonlar:

VR Modeler

İç iletişim uzmanı

Kullanıcı deneyimleri tasarım uzmanı

Yazılım mühendisi

Dijital cüzdan ve ödeme sistemleri uzmanı

Pazar analisti

Güvenlik uzmanı

Soğutma sistemleri uzmanı

Dış ticaret uzmanı

IT uzmanı

Şirketin tüm iş ilanlarına ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.