Ünlü YouTuber Porçay'ın 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı

Bir süre önce YouTube'da yayınlamış olduğu 'Ezhel Parodi' videosuyla hakkında dava açılan Erkan Porçay isimli YouTuber, bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla mahkemenin hakkındaki kararı onadığını ve teslim olacağını duyurdu.

YouTube’da yayınladığı videolarla takipçilerine eğlenceli anlar yaşatan Porçay’ın (Erkan Porçay) yaklaşık 1 milyona yakın bir takipçisi bulunuyor. Ancak Porçay’ın eğlence amaçlı yaptığı videolar bir süre önce başını ağrıtmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz Şubat ayında Ezhel Parodi olarak yayınladığı bir video sebebiyle hakkında dava açılan Porçay, bugün yaptığı paylaşımla sevenlerine üzücü haberi verdi.

Porçay’ın 4 yıl 2 ay hapis istemiyle yargılandığı dava onandı

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek suçuyla hakkında açılan dava bugün mahkeme tarafından onanan Erkan Porçay, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla “Kendisini ifade etmesi için bir duruşma açılmadığını ve davanın onandığını” dile getirdi. Bir süre önce yaptığı açıklamalarda ise çekmiş olduğu söz konusu parodi videosunun bir şaka olduğunu anlatmaya çalıştıklarını açıklamıştı.

Ancak Porçay’ın şaka olarak nitelendirdiği video, mahkeme tarafından ciddiye alınarak hakkında açılan soruşturma duruşmaya gidilmeden onandı. Porçay ise yarın Çağlayan Adliyesi’ne giderek teslim olacağını dile getirerek hakkında çıkan bu dava sonucundan kaçmayacağını belirtti.

Porçay'dan konuyla ilgili açıklama geldi: