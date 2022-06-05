Webtekno ekibi olarak sizleri sürekli önemli gelişmelerden haberdar etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta boyunca gözünüzden kaçmış olabileceğini düşündüğümüz bazı haberleri tekrar hatırlatmak istedik.

Sürekli değişip gelişen teknoloji dünyasında her hafta yeni gelişmelere şahit oluyor, bu haberleri detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Geride bıraktığımız haftada da teknoloji dünyasında oldukça önemli gelişmeler yaşandı.

Biz de bu içeriğimizde hem teknoloji dünyasında geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini hem de haftanın dikkat çekici içeriklerini sizler için bir araya getirdik. Gelin, tüm bu haberlere daha yakından göz atalım.

Geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmeleri

Doğalgaza Bir Zam Daha Geldi: Konutlar için %30 Zam Yapıldı

Geçtiğimiz Nisan ayında gelen doğalgaz zammının ardından bir zam da haziran ayının ilk gününde geldi. BOTAŞ tarafından açıklanan rakamlara göre konutta kullanılan doğalgaza %30 zam yapıldı.

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Penis Figürü Bulunan 1.700 Yıllık Oyma Kayada Küfür Yazdığı Ortaya Çıktı

İngiltere'deki Hadrian Duvarı yanında 1700 yıllık bir oyma kaya parçası bulundu. Bu kayayı gündeme taşıyan şeyse üzerindeki çizim ve ifadelerdi. O dönemlerde yaşayan bir Romalı, Secundinus isimli başka bir Romalıya ağır hakaretlerde bulunuyordu.

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NVIDIA'nın Bilgisayarlara 'Çaktırmadan' Tolstoy Romanı Yüklediği Ortaya Çıktı

NVIDIA'nın CUDA aracının kaynak klasörüne giden bir Reddit kullanıcısı, klasörde Tolstoy'un Savaş ve Barış romanını gördü. Romanın orada neden bulunduğu merak konusu olurken, bir Reddit kullanıcısı da durumu açıkladı.

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TOGG CEO'sundan "Nasıl Yani?" Dedirten Açıklama: İlk Ürünümüz Otomobil Olmayacak!

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, katıldığı bir etkinlikte dikkat çeken çıkış yaptı. Karakaş, yerli otomobilden önce TOGG markalı bir akıllı ürün çıkabileceğini söyledi. TOGG CEO'su, akıllı ürünün detaylarına ise girmedi.

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Disney Plus, Türkiye'de Kaç Film ve Dizi Yayınlayacağını Açıkladı

Disney Plus, bugün paylaştığı duyuruyla Türkiye'de hangi içeriklerin yayınlanacağını ve toplamda ne kadar içeriğin kütüphanede bulunacağını açıkladı. Platform, binlerce içeriğiyle birlikte 14 Haziran'da ülkemizde hizmet vermeye başlayacak.

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Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard arasında uzun bir süredir devam eden 'hakaret davası' bugün nihayet sonuçlandı. Depp'i haklı bulan jüri, Heard'ün oyuncuya 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Tabii ki sosyal medyada da ikili paylaşım yağmuruna tutuldu.

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