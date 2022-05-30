NVIDIA'nın CUDA aracının kaynak klasörüne giden bir Reddit kullanıcısı, klasörde Tolstoy'un Savaş ve Barış romanını gördü. Romanın orada neden bulunduğu merak konusu olurken, bir Reddit kullanıcısı da durumu açıkladı.

Teknoloji şirketlerinin zaman zaman gerek test gerekse küçük bir sürpriz olması için dosyalarına ilginç eklemeler yaptıklarını görebiliyoruz. Geçtiğimiz gün bu sürprizle gündeme gelen son isim de NVIDIA oldu. Bir Reddit kullanıcısı, yaptığı paylaşımda NVIDIA’nın CUDA dosyasında anlamlandıramadığı bir sürprizle karşılaştı.

NVIDIA’nın ücretsiz geliştirici kiti CUDA Toolkit’i kullanan kullanıcı, CUDA’nın bulunduğu klasörü açtığında ‘warandpeace.txt’ isimli bir dosyaya rastladı. Türkçe’ye Savaş ve Barış olarak çevrilen romanın adını taşıyan bu metin belgesi, gerçekten de romanın tamamını içeriyordu. Belge, toplam 65 bin 340 satırdan oluşuyordu.

NVIDIA, neden Savaş ve Barış’ı kaynak klasöre eklemişti?

Paylaşımı yapan Reddit kullanıcısı, söz konusu belgenin kaynak klasöre bir ‘easter egg’ olarak eklendiğini düşündü. Fakat işin aslı daha sonra bir başka Reddit kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Paylaşıma cevap veren kullanıcı, dosyanın kullanıldığı kaynak kodu açıkladı ve bu kaynak kodun aslında bir çeşit test için kullanıldığını belirtti.

Kullanıcının açıklamasına göre söz konusu dosyanın kullanıldığı kaynak kod, ‘w,x,y ve z’ harflerini saydıran bir kernel oluşturuyor ve metin dosyasını ekran kartı hafızasına göndererek kernel’i metin dosyasında çalıştırıyor. Yani bu işlemde Savaş ve Barış romanı içindeki tüm w,x,y ve z harfleri sayılıyor. Söz konusu test için Savaş ve Barış romanının seçilmiş olmasıysa muhtemel olarak telif hakkını çiğnememesi, kullanılan yöntemler arasındaki farkın görülebilmesi kadar büyük boyutlu olması ve aynı zamanda bu işlemin kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak kadar düşük sayıda veri girişine yer vermesi şeklinde açıklanıyor.