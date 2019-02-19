OxygenOS’un özelliklerini belirlemek için kullanıcılara fikirlerini soran OnePlus’a sunulan bazı fikirleri görmezden gelmek imkansız. Gerçekten çok iyi fikirler var.

Bundan yaklaşık iki hafta önce başlayan OnePlus Product Manager Challenge isimli etkinlik, 22 Şubat’a kadar devam edecek. Bu meydan okumaya katılarak istediğiniz özellikleri şirkete iletmeniz mümkün.

OxygenOS’ta olması istenen özelliklerin bir kısmı hali hazırda kişiselleştirilmiş ROM'larda yer alıyor. Haliyle bu özellikleri bir işletim sistemine entegre etmek ve sorunsuz çalışmasını sağlamak çok da zor olmayacaktır.

OnePlus forumunda bu meydan okuma için ortaya atılan birçok fikir var. En beğenilen fikirlerden bazıları şunlar:

Ekran Kaydetme

İki ayrı gönderide talep edilen ekran kayıt özelliği, OxygenOS’ta olması istenen özelliklerin en önde gelenlerinden biri. Teknolojiyle çok alakası olmayan birine nasıl konum atacağını gösteren birinden YouTube’da mobil oyun yayını yapanlara kadar pek çok kişi bu özellikten faydalanabilir. Bu özellik ile videoların çözünürlüğünü, ortaya çıkan videonun türünü (.GIF, .MP4 gibi) seçmek mümkün olacak. Gönderilerden birindeki örnek ekran görüntüsü yukarıda yer alıyor.

Mesaj Zamanlayıcı

Bu özelliğin ismi özelliği de özetliyor. Mesajları istediğiniz özel bir zamanda göndermeyi sağlayan özellik, bazı üçüncü parti uygulamalarda zaten bulunuyor. Gelen taleplerden biri ise bu işlemin doğrudan OxygenOS işletim sistemi üzerinden yapılmasını içeriyor. Yapması çok zor olmayan ama kullanışlı olabilecek bir özellik bu.

USB Web Kamerası

Droidcam gibi uygulamalar sayesinde cep telefonunuzu bir Webcam olarak kullanmanız mümkün oluyor. Bu uygulamalar zaman zaman ağır ve yavaş kalabiliyor. Bir kullanıcı, USB Webcam özelliğinin OxygenOS’un kendisinde olması için talepte bulundu. Herkes için gerekli olmasa da kullanacak olanlar için çok faydalı bir özellik olacak.

OnePlus Teleport

Bu özellik de oldukça dikkat çeken bir gönderide yer alıyor. OnePlus Teleport, A noktasından B noktasına anında gitmek isteyenler için ortaya atılan bir fikir. Tıpkı Nova launcher gibi OxygenOS’un da belli uygulamaları jest ve mimiklerle başlatması isteniyor.

Gece Modu

Gece modu neredeyse hesap makinesi uygulamalarında bile olan bir özellik haline geldi. Bunun temel sebebi, insanların çok parlak ışıklardan rahatsız olması gibi gözüküyor. Mümkün olan her yerde karanlık mod ya da gece modu kullanan kişiler bulunuyor. Haliyle OnePlus’tan istenenlerin arasında gece modu da bulunuyor.

Siz de bu meydan okumaya katılmak istiyorsanız buradan fikirlerinizi iletebilirsiniz.