Halkbank'tan Esnaf ve Sanatkarlara Yüzde 0 Faizli Kredi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında esnaf ve sanatkarlar için faizsiz kredi imkanı tanıyan bir Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Karara göre bazı koşulları sağlayan vatandaşlar yüzde 0 faizli, diğer esnaf ve sanatkarlar ise yüzde 50 faiz indirimli kredi kullanabilecekler. Bu kredi desteği, yalnızca Halkbank'ta geçerli olacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir Cumhurbaşkanı Kararı ile geldi. Karara göre Halkbank, esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli ya da doğrudan sıfır faizli kredi imkanı sunacak. Böylelikle borçlanan vatandaş, en azından daha uygun oranlarda faizlerle karşılaşacak.

Cumhurbaşkanı Kararı, geçtiğimiz dönemlerde sunulmuş olan ve bakiyesi 2022, 2023 ve 2024'e kadar devam eden mevcut krediler ile 2024 yılına kadar kullandırılacak yeni kredilerde geçerli olacak. Üstelik Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları da bu destekten faydalanabilecek. Peki kimler yüzde 100, kimler yüzde 50 faiz indirimi alacaklar?

Yüzde 100 faiz indirimi kredi alabilecek sektörler şöyle:

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre unutulmaya yüz tutmuş meslek kollarında çalışan ustalar, faizsiz kredi çekebilecekler. Örneğin çini ve çömlek yapımı ile el dokuma ya da bakır işleme gibi artık çok az kişinin yaptığı meslekler, 2024'e kadar faizsiz kredi çekebilecekler. Ancak bunun da bazı şartları var. Öyle ki kredi kullanacak kişinin en az 1 yıllık usta belgesi olması ve son 1 yıl içerisinde de işletme kurduğunu belgelemesi gerekecek.

Öte yandan; yaptığı işi sürdürebilmek için, yani işyerine harcama yapmak, ekipman ya da makine almak veya hammadde satın almak için 30 bin TL'ye kadar kredi çeken ve en fazla 2024'e kadar ödemek zorunda kalan esnaf ve sanatkarlar da yüzde 100'lük faiz indiriminden faydalanabilecekler. Diğer sektörlerde çalışan esnaf ve sanatkarlar ise yüzde 50 faiz indiriminden faydalanabilecekler...