Hamilelikte Çok Kahve İçmek Bebeklerin Gelişimi İçin Olumsuz

Uzun yıllardır tartışmalı bir konu olan hamilelikte kafein tüketimi konusunda Japonya'da yapılan bir araştırma görüşleri değiştirebilir. Bu araştırmaya göre belli bir dozun üzerinde kafein almak, çocukların gelişimi için olumsuz etkiler ortaya çıkarıyor.

Hamilelik döneminde dikkat edilmesi gereken pek çok durum mevcut. Ancak hala bazı durumların oluşturabileceği tehlikeler yeni yeni ortaya çıkıyor ve bu tehlikeler maalesef ki birçoğumuzun sevdiği kahve içmeye kadar dayanıyor.

Kadınların hamilelikte kahve tüketimi konusunda farklı yaklaşımlar bulunuyor. Kahvenin yaygınlaşması ile birlikte tüketimi de artarken, kafeinin farklı alanlardaki etkileri de inceleme konusu oluyor.

Fazla kafein bebekler için riskli

Kafeinin kişilerin kendilerine olan etkisi bir yana, bilim insanları hamilelikte bu maddenin çok tüketilmesinin çocukların gelişimine olan etkisini incelemek amacıyla bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada Japonya çapında 87.106 anneden alınan veriler kullanıldı. Çalışma sonuçlarına göre ortalama miktarlarda kafein alımı bile çocukların yürüme ya da emekleme süresini arttırıyor.

Japonya'daki Hokkaido Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı çalışmada, kadınların hamilelikteki kafein tüketimi ile çocuklarının motor becerilerinin gelişimleri arasında bir ilişki olup olmadığı incelendi. Sonuçlar ise döneme göre farklılık gösterse de oldukça ilginç oldu.

Bebeklerin motor becerilerinin gelişimi yavaşlıyor

Çalışmaya göre bebeklerin ilk altı ayda motor becerilerinde gelişme geriliği görülmesi ihtimali yüksek oranda kafein tüketen annelerin çocuklarında daha düşük oluyor. Öte yandan bu süreyi 12 aya çıkardığımızda ise çocukların emekleme ve yürüme konusunda akranlarından geride kalma riskleri çok daha fazla oluyor.

Bilim insanlarına göre ilk altı aylık sürece dair veriler, çocukların o dönemde annelerinin motor becerilerini sağlıklı olarak değerlendirebilecekleri kadar gelişmemiş olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Öte yandan kafeinin çocuklara tam olarak ne şekilde etki ettiği ise henüz bilinmiyor.

Araştırmacılar anne adaylarının günde 200 mg'dan fazla kafein tüketmemelerini söylüyor. Bu noktada kafein denildiğinde akla ilk olarak kahve gelse de farklı kahvelerde ve farklı içeceklerde farklı oranda kafein bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Hazır kahvelerde fincan başına 100 mg civarında olan kafein miktarı aynı ölçekte bir fincan filtre kahvede 140 mg'a çıkıyor. Ayrıca bir fincan çayda 75 mg kafein bulunuyor.