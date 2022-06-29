Popüler kahve zinciri Starbucks'ın ürünlerine zam yapacağı açığa çıktı. Yüzde 20 civarında gerçekleşecek zam, iddialara göre yarın itibarıyla geçerli olacak. Türkiye'deki kahve tutkunları, bu zam kararına hayli tepkililer...

Ülkemizdeki kahve tutkunlarının canını sıkacak bir gelişme yaşandı. En popüler kahve zincirlerinden Starbucks'ın fiyatlarına zam yapacağı iddia edildi. Pusholder'ın haberine göre Starbucks'taki bazı ürünlerin fiyatları, yarın itibarıyla yaklaşık yüzde 20 artacak.

Paylaşılan görüntülere baktığımızda; Starbucks'ta satılan 8 farklı içeceği görüyoruz. Fiyatı zamlacağı görülen ürünler; Cold Brew, Cold Brew Latte, Doubleshot Iced Shaken Espresso, Iced Cappuccino, Caramel Frappuccino, Coffee Frappuccino, Chocolate Cream Frappuccino ve Strawberries & Cream Frappuccino olarak görünüyor. Diğer ürünlere zam gelip gelmeyeceği ile ilgili bir bilgi yok ancak tüm ürünlere benzer oranda zam gelmesi muhtemel.

Fiyatlar nasıl değişecek?

Paylaşılan görüntülere baktığımızda Starbucks'ta zam gelen ürünlerin güncel fiyatları şöyle değişecek:

Cold Brew:

Küçük: 20,25 TL'den 24,50 TL'ye çıkacak.

Orta: 23 TL'den 27,50 TL'ye çıkacak.

Büyük: 26,50 TL'den 32 TL'ye çıkacak.

Cold Brew Latte:

Küçük: 21,50 TL'den 26 TL'ye çıkacak.

Orta: 24,25 TL'den 29 TL'ye çıkacak.

Büyük: 27,50 TL'den 33 TL'ye çıkacak.

Doubleshot Iced Shaken Espresso:

Küçük: 22,25 TL'den 26,50 TL'ye çıkacak.

Orta: 26 TL'den 31 TL'ye çıkacak.

Büyük: 29 TL'den 35 TL'ye çıkacak.

Iced Cappuccino:

Küçük: 22,25 TL'den 26,50 TL'ye çıkacak.

Orta: 26 TL'den 31 TL'ye çıkacak.

Büyük: 29 TL'den 35 TL'ye çıkacak.

Caramel Frappuccino:

Küçük: 28 TL'den 33,50 TL'ye çıkacak.

Orta: 30,75 TL'den 38 TL'ye çıkacak.

Büyük: 34 TL'den 41 TL'ye çıkacak.

Coffee Frappuccino:

Küçük: 27 TL'den 32,50 TL'ye çıkacak.

Orta: 29,75 TL'den 37 TL'ye çıkacak.

Büyük: 32,50 TL'den 40 TL'ye çıkacak.

Chocolate Cream Frappuccino:

Küçük: 28 TL'den 33,50 TL'ye çıkacak.

Orta: 30,75 TL'den 38 TL'ye çıkacak.

Büyük: 34 TL'den 41 TL'ye çıkacak.

Strawberries & Cream Frappuccino:

Küçük: 28 TL'den 33,50 TL'ye çıkacak.

Orta: 30,75 TL'den 38 TL'ye çıkacak.

Büyük: 34 TL'den 41 TL'ye çıkacak.

Mocha'nın fiyatı 50 liranın üzerine çıkacak

Yukarıda da söylediğimiz gibi bu listede yer almayan kahvelerin de zamlanması son derece olası. Zammın tüm kahvelere gelmesi halinde Starbucks'taki en popüler ve pahalı içeceklerden Mocha'nın fiyatı da 'venti' yani büyük boy için 50,75 TL seviyesine kadar çıkmış olacak.

Starbucks zammı, kahve tutkunlarının gündeminde

Starbucks'taki ürünlere zam geleceği iddiası, sosyal medyayı da karıştırdı. Çoğu kullanıcı, yeni fiyatların olağanüstü seviyede yüksek olduğunu ileri sürdüler. İşte konuyla ilgili yapılmış bazı paylaşımlar: