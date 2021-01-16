Hangi Kişisel Bilginiz Dark Web'de Kaç Paraya Satılıyor?

KasperSky Türkiye, internetin karanlık yüzü olarak bilinen dark web'de hangi kişisel bilgilerinizin kaç paraya satıldığını gösteren bir paylaşım yaptı. Görünüşe göre kredi kartı başta olmak üzere birçok veri, dark web'de üç kuruşa satışa çıkarılıyor.

Gündelik hayatımızda belki 10 belki de 20 adet siteyi ziyaret ediyoruz. Ancak bildiğiniz gibi internet, devasa bir mecra ve içerisinde milyarlarca web sitesini barındırıyor. Bizim bildiklerimiz, yani Google tarafından indekslenebilen siteler, gündelik hayattaki ağı oluştururken daha derinlerde deep web ve dark web gibi isimler verilen çok daha büyük ve karanlık ağlar yer alıyor.

Hatta artık hepimizin görmüş olduğu bir görsele göre gündelik hayatta kullanılan ağ, internet dünyasının yalnızca küçük bir kısmını kapsarken deep web ve dark web ise buzdağının görünmeyen kısmı gibi internetin çok büyük bir kısmını kapsıyor. Bu platformlarda kişisel bilgiler, istihbarat bilgileri ve çok daha fazlası illegal bir şekilde satışa sunuluyor. Peki, internetin bu kısımlarında tam olarak hangi bilgilerimiz bulunuyor ve bu bilgiler kaç paraya satılıyor?

Kişisel verilerinizin dark web'deki değeri ne kadar?

Kaspersky Türkiye tarafından hazırlanan bu görsel, kişisel verilerinizin dark web'deki değerinin ne kadar olduğunu gösteriyor. Buna göre farklı kişisel bilgilerin dark web'deki değeri şu şekilde:

Kredi kartı bilgileri: 6 – 10 dolar

Ehliyet bilgileri: 5 – 25 dolar

Pasaport bilgileri: 6 – 15 dolar

Abonelik servisleri: 0,5 – 8 dolar

Fotoğraflı belgeler: 40 – 60 dolar

Tıbbi geçmiş: 1 – 30 dolar

Kimlik bilgileri: 0,5 – 10 dolar

Şu anda çeşitli ihlallerden dolayı dark web'de milyarlarca kullanıcı adı ve şifre bulunduğu tahmin ediliyor. Kişisel verilerin bu tür kötü niyetli kişilerin eline geçmesinin ve satılmasının mağdurlar için oldukça ciddi sonuçları olabiliyor.