Minecraft İçin Witchcraft and Wizardry Modu Yayınlandı

Harry Potter'ın sihirli dünyasını Minecraft'ın pikselli dünyasıyla birleştiren Witchcraft and Wizardry adlı bir mod yayınlandı. Witchcraft and Wizardry, Hogwarts'a katılmak isteyenlere oldukça detaylı bir deneyim sunuyor.

Mod geliştiricileri, Minecraft için son derece detaylı haritalar yaparak yepyeni dünyalar sunuyor. The Floo Network ekibi tarafından geliştirilen Witchcraft and Wizardry adlı yeni bir mod da Harry Potter dünyasını detaylı bir haritayla Minecraft'a taşıyor.

Witchcraft and Wizardry modu için yayınlanan fragmanda Hogwarts Şatosu ve Diagon Alley gibi Harry Potter evreninden tanıdığımız yerlerin pikselli dünyaya uyarlandığı görülüyor. Yeni Minecraft modunda, asa aracılığıyla dünyayla etkileşime girebiliyor, düşmanlarla savaşabiliyor, nesneleri hareket ettirebiliyor ve büyü yapabiliyorsunuz.

Son derece detaylı olarak tasarlanan modda, süpürgeyle uçabilmenin yanı sıra, Ruh Emicilerle savaşıyor ve çeşitli bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Minecraft'ın Harry Potter dünyasında film serisinden sevilen müziklere de yer veriliyor. Hogwarts'a kabul edilmek isteyenleri son derece detaylı bir dünya bekliyor.

The Floo Network ekibinin Witchcraft and Wizardry'yi inşa etmesi tam 4 yıl sürdü. Geliştiriciler, modun sadece Java Minecraft 1.13.2 ile uyumlu olduğunu belirtiyor. Harry Potter dünyasını Minecraft'a taşıyan modu buradan indirebilirsiniz.

Minecraft - Witchcraft and Wizardry modunun fragmanı: