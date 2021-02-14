Günde 35 Dakika Egzersiz Depresyona Karşı Etkili

Harvardlı bilim insanlarının yaptığı çalışmaya göre günlük 35 dakika egzersiz yapmak, depresyonla mücadele için oldukça büyük avantaj sağlıyor. Üstelik egzersiz yapmak, genetik olarak depresyona yatkın olan kişilere de fayda sağlıyor.

Çağımızın en büyük sorunlarından biri de depresyon. Günlük yaşamımızdaki stres ve sorunlar yetmezmiş gibi bir yıldan uzun bir süredir de pandeminin hayatımıza olan etkileriyle başa çıkmaya çalışıyoruz. Harvardlı uzmanların yeni çalışması ise egzersiz yapmanın bu noktada bizlere çok yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.

Yapılan araştırmaya göre günde 35 dakika egzersiz yapmak, genetik olarak depresyona yatkın olan kişiler de dahil herkes için depresyon riskini azaltıyor. Üstelik bu etki oldukça da kuvvetli şekilde gerçekleşiyor.

Egzersiz yapan depresyondan korunuyor

Depression and Anxiety adlı dergide yayımlanan makaleye göre, haftada birkaç saat ve üstü egzersiz yapan kişilere yeni depresyon nöbeti teşhisi konulması ihtimali çok daha düşük oluyor. Hatta genetik olarak depresyon riski altındaki kişiler bile depresyona daha düşük oranda yakalanıyor.

Araştırmanın baş yazarı olan Karmel Choi, yaptığı açıklamada elde ettikleri bulgulara göre genetiğin depresyon konusunda kaderimizi belirlemediğini söylüyor. Choi'ye göre fiziksel olarak aktif olmak, kişilerin depresyondan korunmasına yardımcı oluyor.

Araştırmacı aynı zamanda günde 35 dakikalık ek fiziksel aktivitenin de riski azaltmak için yeterli olabildiğini ifade ediyor. Bu egzersizin şekli ise neredeyse hiç önemli değil, yani yüksek tempolu koşu yapmak da basit açma germe hareketleri de hemen hemen aynı şekilde depresyonla mücadelede başarılı oluyor.

Egzersiz süresi arttıkça depresyon riski azalıyor

Yaklaşık 8000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, katılımcıların elektronik ortamdaki sağlık bilgilerinden yararlanıldı. Elde edilen sonuçlar ise egzersiz yapmanın ve fiziksel aktivitelerin önemini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Yapılan gözlemlerde, haftalık egzersiz süresi her 4 saat arttığında depresyona yakalanma riski %17 daha düşük oluyor. Pandemi nedeniyle açık alanlarda pek spor yapamıyor olsak da, bu araştırmaya göre evde spor yaparak içinde bulunduğumuz süreci daha kolay atlatabiliriz.