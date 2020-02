Pek çok Hollywood filminin altında imzası bulunan Amerikalı ünlü yapımcı Harvey Weinstein, uzun süredir yargılandığı cinsel saldırı ve tecavüz davasında suçlu bulundu. Weinstein’a cinsel istismar suçlaması yönelten kadınlar arasında Uma Thurman ve Salma Hayek gibi ünlü aktrisler de bulunuyor.

Kariyeri boyunca The Lord of the Rings, Kill Bill, Inglourious Basterds, The Hateful Eight ve Django Unchained gibi yüksek profilli yapımlar da dahil olmak üzere toplam 325 film ve dizinin prodüktörlüğünü yapan Harvey Weinstein, bir dönem Hollywood’un en etkili isimlerinden biriydi.

2017 yılında, cinsel tacizde bulunduğu kadınlara susmaları karşılığında para teklif ettiği ortaya çıkan Amerikalı yapımcı, unutulmayacak bir hareketin başlamasına neden olmuştu. Yıllar süren sessizliklerini bozan pek çok Hollywood yıldızı, Weinstein’ın kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu açıklamıştı. Tüm dünyada domino taşı etkisi yaratan bu itiraflar, #MeToo (Sen de Anlat) hareketinin başlamasına vesile oldu.

80'den fazla kadın, Weinstein'ı cinsel istismarla suçluyor

Ünlü yapımcıya cinsel istismar suçlaması yönelten 80’den fazla kadın oyuncu arasında Uma Thurman, Salma Hayek ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü isimler de bulunuyor. Hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddeden Weinstein, cinsel ilişkilerinin karşılıklı rızaya dayandığını savunuyor.

Sağlık sorunları nedeniyle yürümekte zorlanan Weinstein, mahkeme salonuna yürüteç yardımıyla geldi

Bu yılın başlarında ilk kez hakim karşısına çıkan Amerikalı film yapımcısı, New York'ta yargılandığı tecavüz ve cinsel saldırı davasında suçlu bulundu. "Basit cinsel saldırı ve tecavüz" ile "ağır taciz"den suçlu bulunan Weinstein, daha ağır ceza gerektiren "nitelikli cinsel saldırı ve tecavüz"den ise beraat etti. Ünlü yapımcı, hakkındaki tüm iddialardan suçlu bulunsaydı, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kalacaktı.

Weinstein hakkında 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 67 yaşındaki film yapımcısının alacağı ceza, mart ayında açıklanacak. Weinstein'ın avukatları, kararı temyize götürmeye hazırlanıyor. Bu arada, film yapımcısı hakkında 2013'te Los Angeles’ta açılan tecavüz ve cinsel saldırı davasının hala devam ettiği bilgisini de araya sıkıştıralım.