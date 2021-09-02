TikTok'ta bir kişi daha etik olmayan davranışlarını videoya çekerek sosyal medyada gündem oldu ve tepki çekti. Bir erkek hemşire, hastalarına sulandığını anlattığı videoları paylaşarak iş ahlakından bihaber olduğunu gösterdi.

Hemşirelik eğitiminde etik kuralların ne kadar önemli olduğu defalarca anlatılır; hastalara sarkıntılık yapmak, onlarla dalga geçmek büyük bir saygısızlıktır. Üstelik hastaneye gelen insanlar zaten bir moral bozukluğu içerisindedir, bunu da göz ardı ederek bu tip davranışlarda bulunmak açık bir şekilde tacize girmektedir.

Etik kuralları çiğneyen bu kişinin takipçi sayısının fazla olması, paylaşımlarının on binlerce beğeni alması da sosyal medyada eleştirildi. Bir gün daha fazlasını yapması muhtemel olan bu hemşireyi Sağlık Bakanlığına şikayet edenler de oldu. Umarız ki meslek etiği konusunda bir aydınlanma yaşar.

Videoları kaldıran, ardından da hesabını kapatan şahıs, bu tweet ile gündem oldu.

"Hafif kalçanızı açın dediğim hasta komple pantolonu indirmiştir"

"Eliniz çok hafifmiş hiç hissetmedim diyen hasta annesiyle göz göze gelmişizdir"

"Hastanın annesi ateşimi düşürürmüsün demiştir ama ateşi normaldir"

"Kızımın damarları zor bulunuyor diyen hasta annesine bakış atmışımdır"

Maalesef bazı tuhaf insanlar şikayetçi olmak yerine kendisine iltifatlarda bulunabiliyor.

Tavırlarına ve görünümüne yönelik eleştiriler olsa da...

Yine de 22.600 beğeni alması, sosyal medyanın karanlık tarafının özeti adeta.

Sağlık Bakanlığı'na şikayet edilen hemşire, umarız ki benzer karakterdeki insanlara meslek etiği konusunu hatırlatmış olur. Neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda fikir verecektir.

Böyle kişiler sosyal medya sayesinde ifşalandığı için birileri kurtuluyor olabilir fakat belki de sosyal medyanın yarattığı etki nedeniyle böyle kişiler türüyordur. Yorum sizin...