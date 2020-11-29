Hava Kirliliği En Yüksek Olan Şehirler Açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi, şehirlerimizdeki hava kirliliği oranını paylaştı. Paylaşılan verilere göre en kirli hava Düzce'de ölçüldü. Havası en temiz şehirse Bursa oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi, Türkiye'deki illerde hava kirliliği durumunu paylaştı. Merkezin paylaştığı verilerde hava kirliliği konusunda en başta yer alan ve kırmızı alarm vermeye başlayan il Düzce oldu. Düzce'de temiz hava için 0 ila 50 arasında bulunması gereken endeks değeri 174 olarak ölçüldü.

Hava kirliliğinin koronavirüse etkisi üzerine yapılan araştırmaların ardından veriler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından paylaşılmaya başladı. Düzce'nin başı çektiği hava kirliliği oranı listesinde ikinci sırada 172 endeks değeri ile Ankara yer aldı. Üçüncü sıradaysa 171 değerle Hakkari bulundu.

Havası en temiz şehir Bursa oldu:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi tarafından paylaşılan verilere göre havası en temiz şehir Bursa oldu. Sanayi şehri olarak bilinen ve birçok sanayi kuruluşunun tercih ettiği şehirlerden birisi olan Bursa'da hava kalite endeksi 10 olarak ölçüldü. Temizlik konusunda Bursa'yı 11 endeks ile Kastamonu ve Bitlis takip etti.

İstanbul'da durum nasıl?

Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da paylaşılan verilere göre hava kalitesi 96 olarak ölçüldü. 96 endeks değeriyle orta sıralarda yer alan İstanbul'un yanı sıra İzmir, 111 endeks ile yine orta sıralarda yer aldı. Turist merkezi Antalya'daysa endeks değeri 54 olarak ölçüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından paylaşılan hava kirliliği ölçümlerine bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilir, kendi şehrinizdeki hava kirliliği değerini öğrenebilirsiniz.