İtfaiye araçlarını kırmızı renk ile özümsedik. Çünkü çoğunlukla hepsi de bu renkte üretiliyor. Tabii birkaç istisna dışında…

Normalde itfaiye araçları, kırmızı olmasına rağmen bazı havaalanı itfaiyeleri sarı ve yeşil renkte oluyor.

Genelde yurt dışında yaygın bir kullanımı olsa da ülkemizde bazı havaalanlarında da sarı ve yeşil renkte itfaiye araçları bulunuyor. Peki bu araçlar neden diğerlerinden farklı olarak bu renkte üretiliyor?

Sarı ve yeşil renkte itfaiye araçları, güvenlik için oldukça önemlidir.

Güvenlikle rengin ilgisini merak ediyorsanız eğer, bu renklerin rastgele seçilmediğini bilmekle başlayabiliriz. Oldukça dikkat çekici olan sarı ve yeşil renkler, görünürlüğü artırdığı için tercih sebebi.

Özellikle floresan sarısı ve yeşili tonları, gözle ayırt edilebilecek renklerin başında geliyor. Araştırmalar, bu renklerin düşük ışık koşullarında ve gündüz en dikkat çekici renkler olduğunu gösteriyor.

Havaalanlarında itfaiyeler, hızlı bir şekilde fark edilmeli.

Dolayısıyla kırmızı renk, geleneksel olarak itfaiye için özdeşleştirilmiş olsa da araştırmalar, sarı ve yeşilin gece ve gündüz normalden daha hızlı fark edildiğini kanıtlıyor. Özellikle havaalanı gibi geniş bölgelerde zaman, oldukça kritiktir. Bu yüzden yangına hızlı müdahale için görünürlüğün de yüksek olması gerekir.

Havaalanlarında beyaz, gri ve metalik tonların ağırlıklı olması, kırmızı rengi arka plana atabilir. Ancak sarı ve yeşil renk, daha fazla kontrast oluşturacağı için hızlı fark edilebilir.

Uluslararası standartlara göre de renkler, fark edilebilir olmalı.

FAA (Federal Aviation Administration) ve ICAO (International Civil Aviation Organization) gibi uluslararası havacılık otoriteleri, havalimanı itfaiye araçları için yüksek görünürlükte renklerin tercih edilmesini öneriyor.

Dolayısıyla birçok havaalanı, artık fosforik sarı ve yeşil tonlarında renkleri kullanmaya başladı. Çünkü insan gözü, floresan sarı ve yeşil tonlarını diğer renklere göre daha hızlı algılıyor.

Sonuç olarak havaalanlarındaki itfaiyelerin, normal itfaiye araçlarından farklı bir renkte üretilmesi, acil müdahalede zaman kazanmak ve farkındalık yaratmak için oldukça önemli bir prosedür. Avrupa ve Amerika’da yaygın olarak kullanılsa da ülkemizde bazı havalimanlarında bu renk araçlar yeni yeni kullanıma sunuluyor.

Siz hiç yeşil ve sarı renkte itfaiye aracı gördünüz mü?

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