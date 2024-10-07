Amsterdam’daki bir havaalanındaki erkekler tuvaletinde, daha önce görmediğimiz bir şeyle karşılaşıyoruz: Pisuvarların içinde sinek çıkartmaları. İyi ama neden?

Amsterdam’ın Schiphol Havaalanı’ndaki pisuvarların içinde karasinek görseliyle karşılaşıp gerçek olup olmadığını anlamakta zorlanabilirsiniz.

Bu sineklerin amacı, bir nevi sosyal deney ve faydalı bir şeye hizmet ediyor. Arka planına bir bakalım.

Amaç, sıçramayı azaltmak.

Erkeklerin pisuvarlara tuvaletini yaparkenki dikkatsizliği, umumi tuvaletlerim temizlik maliyetini epey arıtırıyor. Temizlik maliyetiyle de kalmıyor, tuvaletlerdeki bakteri ve koku seviyesini artırıyor.

Amsterdam’daki Schiphol Havaalanı’nın temizlik depertmanı müdürü bu maliyeti azaltmak için akıllıca bir yöntem geliştirdi. Havaalanında, her pisuvarın içine bir sinek görüntüsü eklendi ve erkeklerin bu sineği nişan alacağı varsayıldı.

Hijyenin artırılması ve temizlik maliyetlerinin azaltılması için yapıldı.

Sineği hedef almalarıyla tuvaletlerdeki idrar sıçramanın ve temizlik maliyetlerinin azalması hedeflendi ancak henüz bunun hakkında bir deney yapılmadı. Yani gerçekten azaltıp azaltmadığını bilmiyoruz ancak uygulanıyor.

Aslında herkes dikkatli bir şekilde tuvaletini yapabilir, bunun için bir sineğe ihtiyaç olmamalı ama zekice bir yöntem olduğunu inkâr edemeyiz.

Özellikle sinek seçilmesinin bir sebebi var.

İnsanların sevmediği şeyleri hedefleme ihtimalleri daha yüksek. Sinek yerine bir kelebek koyulsaydı hedeflemekten kaçınabilirlerdi veya bir hamamböceği olsaydı korkabilirlerdi.

Sinek ise genel olarak pek sevilmeyen bir canlı olmasının yanı sıra korku yaratmıyor. Bu yüzden insanlar sinekleri hedef almaktan çekinmiyor.

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