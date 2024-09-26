Günlük hayatımızdaki ihtiyaçlarımızdan biri olan tuvalet, uzayda çok daha farklı. Sonuçta yer çekimi yok! O hâlde astronotlar tuvaletlerini nasıl yapıyor?

Astronotlarla ilgili türlü türlü şeyleri merak ediyoruz. Mesela astronotlar nasıl su içiyor, nasıl uyuyor? Peki hiç, tuvalet konusunu düşündünüz mü?

Astronotlar, yer çekimsiz ortamda tuvaletlerini nasıl yapıyor? Anlatalım.

Uzay istasyonlarındaki ilk tuvalet, 2000 senesinde tasarlandı.

Astronotlar için tasarlanan ilk tuvalet, erkekler içindi ve tuvaletinizi ayakta yapmanız gerekiyordu. Bu yüzden kadınlar, bu tuvaleti kullanamıyordu. Dışkılarını yapmak için ise “uyluk kayışı” adı verilen bir şey kullandılar ancak yeterince işlevsel değildi.

Günümüzde kullanılan ve astronotların işlerini epey kolaylaştıran tuvalet 2018’de NASA tarafından, 23 milyon dolara tasarlandı.

Astronotların tuvaleti, bizim bildiklerimizden daha farklı.

Astronotların idrarlarını yapması için, ucunda huni olan bir hortumu kullanmaları gerekiyor. Bedenlerine sıkıca tuttukları bu huni, işlerini kolayca halletmelerini sağlıyor. Hatta %90’ı su olan idrarlar toplanarak içilebilir suya dönüştürülüyor ve böylece fazla yer de kaplamamış oluyor.

Tabii dışkı bundan biraz daha farklı. Oturmak için kapağı kaldırdıklarında klozet, hemen emişe geçiyor. Dışkılari vakumlu torbalara çekiliyor. Herhangi bir sızdırma durumu olmaması için klozetin açık kısmı normalden çok daha küçük.

Dışkıların gittiği hava geçirmez torbalar, kargo aracına yükleniyor. Araç daha sonra fırlatılarak Dünya’nın atmosferinin üst kısımlarında yanıyor. Yani sizin dilek tuttuğunuz o yıldızlardan biri aslında yanmış astronot kakası olabilir…

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